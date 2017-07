NDTV के पत्रकार रवीश कुमार ने पूछा- क्या मुझे गाली देने के लिये इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी लगाए गए हैं?

वरिष्ठ पत्रकार और एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार ने सवाल उठाया है क‍ि क्‍या खुफ‍िया ब्‍यूरो (आईबी) के अफसरों को भी उन्‍हें गाली देने के ल‍िए लगाया गया है? उन्‍होंने सच पता करने के ल‍िए जांच कराए जाने की मांग भी की है। बता दें क‍ि आईबी केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। रवीश का कहना है क‍ि फेसबुक पर उन्‍हें मनीष सोमानी नाम के एक शख्‍स ने गाली दी है और सोमानी फेसबुक पर खुद को आईबी अफसर बताते हैं। रवीश ने सोमानी के कमेंट और फेसबुक प्रोफाइल का स्‍क्रीनशॉट अपने फेसबुक पेज पर पोस्‍ट क‍िया है और उसके साथ एक ट‍िप्‍पणी भी ल‍िखी है। ट‍िप्‍पणी इस प्रकार है-

मुझे नहीं पता था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी अपने फेसबुक पहचान से गाली देते हैं। अगर मनीष सोमानी ने अपने प्रोफ़ाइल में यह सूचना सही दी है कि वे इंटेलिजेंस ब्यूरों में जाँच अधिकारी है तो यह सरकार के ख़ुफ़िया तंत्र के लिए चिंता की बात है। मुझे लगता है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। दो बातों के लिए। क्या ये फेसबुक आई डी सही है ? क्या मुझे गाली देने के अभियान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी लगाए गए हैं ?

गाली सुनना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। फेक आई डी से गाली देता है तो भारतीय संस्कृति के लिए बुरा लगता है। अब तो इसकी आदत हो गई है और कई बार कहता भी हूँ कि भाई बहुत धुलाई कर ली अब बंदे पर रहम और रिलैक्स करो!

मनीष सोमानी जी अगर आप वाक़ई इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं तो यह विभाग की विश्वसनीयता के लिए अच्छा नहीं है। मुझे गाली देने के लिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था से समझौता न करें। आपने IIM AHMEDABAD जैसे उच्च संस्थानों से पढ़ाई की है। आप शायद इस संस्थान से निकले हुए पहले व्यक्ति होंगे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है। आप CA भी हैं। आप लगता है किसी को भी आतंकवादी बता देने में माहिर हो चुके हैं। अहमदाबाद में कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ़ को जानता है तो उन तक मेरा पोस्ट पहुँचाने का कष्ट करे ताकि चीफ़ जी गाली देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मनीष सोमानी को सम्मानित कर सकें।

मैं मनीष सोमानी के कमेंट और प्रोफ़ाइल का स्क्रीन शॉट लगा रहा हूँ। कृपया देखें

रवीश के इस पोस्‍ट को काफी लोग लाइक और शेयर कर रहे हैं। तीन घंटे में पोस्‍ट को करीब 800 लोगों ने शेयर और 6.5 हजार लोगों ने लाइक क‍िया। करीब 1200 लोगों ने इस पर कमेंट भी क‍िया। ज्‍यादातर कमेंट रवीश के समर्थन में हैं। कुछ लोग व‍िरोध में भी दलील दे रहे हैं। कई लोग यह भी बता रहे हैं क‍ि मनीष सोमानी की प्रोफाइल फेक है।

First Published on July 21, 2017 11:18 am