रवीश कुमार का सवाल- क्या मुझे गाली देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने आईबी अफसरों को भी लगाया है? की जांच की मांग

वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार सोशल मीडिया पर कई बार ट्रॉल हो चुके हैं। रवीश भी अपने शो और सोशल मीडिया पर ट्रॉल की खिंचाई की है। लेकिन शायद पहली बार रवीश ने किसी ट्रॉल की जांच के लिए नरेंद्र मोदी सरकार से अपील को होगी। शुक्रवार (21 जुलाई) को सुबह-सबेरे रवीश कुमार ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर लिखा कि मनीष सोमानी नामक आईडी से कोई उन्हें गालीगलौज कर रहा है और उसके प्रोफाइल में उसे इंटेलीजेंस ब्यूरो का अधिकारी बताया गया है। रवीश ने इस व्यक्ति के कमेंट और प्रोफाइल डीटेल की तस्वीरों के साथ पोस्ट लिखकर नरेंद्र मोदी सरकार से इसकी जांच की मांग की। रवीश कुमार ने सोशल मीडिया यूजर्स से भी गुजरात के आईबी प्रमुख तक उनकी बात पहुंचाने की अपील की जिससे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

पढ़ें रवीश कुमार ने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा-

मुझे नहीं पता था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी अपने फेसबुक पहचान से गाली देते हैं। अगर मनीष सोमानी ने अपने प्रोफ़ाइल में यह सूचना सही दी है कि वे इंटेलिजेंस ब्यूरों में जाँच अधिकारी है तो यह सरकार के ख़ुफ़िया तंत्र के लिए चिंता की बात है। मुझे लगता है कि इसकी जाँच होनी चाहिए। दो बातों के लिए। क्या ये फेसबुक आई डी सही है ? क्या मुझे गाली देने के अभियान में इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग भी लगाए गए हैं? गाली सुनना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। फेक आई डी से गाली देता है तो भारतीय संस्कृति के लिए बुरा लगता है। अब तो इसकी आदत हो गई है और कई बार कहता भी हूँ कि भाई बहुत धुलाई कर ली अब बंदे पर रहम और रिलैक्स करो!

मनीष सोमानी जी अगर आप वाक़ई इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं तो यह विभाग की विश्वसनीयता के लिए अच्छा नहीं है। मुझे गाली देने के लिए भारत की सुरक्षा व्यवस्था से समझौता न करें। आपने IIM AHMEDABAD जैसे उच्च संस्थानों से पढ़ाई की है। आप शायद इस संस्थान से निकले हुए पहले व्यक्ति होंगे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है। आप CA भी हैं। आप लगता है किसी को भी आतंकवादी बता देने में माहिर हो चुके हैं। अहमदाबाद में कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ़ को जानता है तो उन तक मेरा पोस्ट पहुँचाने का कष्ट करे ताकि चीफ़ जी गाली देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मनीष सोमानी को सम्मानित कर सकें। मैं मनीष सोमानी के कमेंट और प्रोफ़ाइल का स्क्रीन शॉट लगा रहा हूँ। कृपया देखें।

First Published on July 21, 2017 10:43 am