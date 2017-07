MLA राशिद इंजीनियर को शबनम लोन ने बताया आतंकी, बोली मेरे बाप को नौकर था

अमरनाथ यात्रियों पर हमले के बाद से पूरे देश में गुस्से का माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियां और गणमान्य लोगों ने इस हमले की निंदा की है।श्रीनगर से लेकर कश्मीर तक इस हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इसी मुद्दे पर बहस के दौरान दो कश्मीरी आमने सामने आ गए। कश्मीर की रहने वाली सुप्रीम कोर्ट की वकील और अक्सर टीवी पर दिखने वाली शबनम लोन और कश्मीर में निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर के बीच तीखी बहस हो गई। सुमित अवस्थी के सवाल पर भड़कते हुए राशिद इंजीनियर ने शबनम लोन से कहा कि अपने बाप से पूछो जिसने लोगों से हथियार उठवाया। आपने कितने लोगों को मरवाया। पहले अपने बाप के ऊपर कुछ बोलो, बेशर्म हो तुम, शर्म नहीं आती है तुझे, ड्रामा लगा रखा है। क्या बोलोगी बकवास बोलोगी, पहले अपने बाप से पूछो, इसके बाद शबनम भड़क गई उन्होंने कहा कि रशिद मेरे बाप का अदना सा नौकर था। सही कह रहा है क्योंकि ये उस अरबरक में छोटा से नौकर था। ये आतंकी था। इन दोनों की बहस पर संबित पात्रा ने खूब चुटकी ली और उन्होंने कहा राशिद अपनी बहन के बारे में ठीक बोल रहा है।

कश्मीर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर बुधवार को पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में सेना के दो जवान शहीद हो गये । सेना के एक अधिकारी ने पहचान उजागर करने से इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी में दो जवान शहीद हुए हैं ।इससे पहले इसी अधिकारी ने कहा था कि भारतीय सेना के एक गश्ती दल पर पाकिस्तानी सैनिकों ने घात लगा कर हमला किया और उनपर गोलीबारी की जिसमें दो सैनिक शहीद हो गये ।

First Published on July 13, 2017 1:59 am