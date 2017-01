कोहली चाहिए, बैट घुमाने वाला! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ विराट पर बना ये रैप सॉन्ग

टेस्ट के बाद अब भारतीय वनडे क्रिकेट टीम की कप्तानी भी संभाल रहे विराट कोहली ने अपने पहले वनडे कप्तानी मैच में भी शतक ठोंक कर सबको हैरान कर दिया। कोहली ने पूर्ण रूप से भारतीय टीम की कमान संभालने के बाद पुणे में पहला मैच खेला था, जहां उन्होंने 122 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए इस मैच में उन्होंने 65 गेंद में शतक पूरा किया और टीम को जीत दिलाई। इसकी बदौलत भारत तीन मैचों की सीरीज में आगे निकल गया है।

हाल ही में एक फेसबुक पेज Exhale Sports ने विराट कोहली पर एक रैप सॉन्ग बनाया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीन लड़के पॉपुलर बॉलीवुड गानों की धुन पर विराट के लिए रैप गा रहे हैं। यह रैप सॉन्ग काफी कैची है, जिसमें कोहली की विशेषताओं और आक्रामक बल्लेबाजी को बड़े अनोखे ढंग से बयां किया गया है।

यह रैप सॉन्ग विशेष तौर पर कोहली फैन्स के लिए है। इसमें दिख रहे तीन लड़कों का नाम चैत्नय शर्मा, प्रियांशु पेन्युली और अभिषेक शाह है। यह वीडियो फेसबुक पर 15 जनवरी को डाली गई है, जिसे 4 दिन में 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो के फेसबुक कैप्शन पर लिखा गया है, “दादा, मैच कैसे जीते ये तो हारा हुआ लड़ाई था। अरे, हार कैसे जाते छोटे, पिच पर अपना भाई था!”

रैप कुछ इस तरह है:

कोहली हां कोहली चाहिए, बैट घुमाने वाला…

कोहली हां कोहली चाहिए, होश उड़ाने वाला।

फर्स्ट नेम विराट, लास्ट नेम कोहली…

बैटिंग करते-करते वो बंद करदे सबकी बोली।

गोली जैसे शॉट मारे, बंदूक उसका बैट है…

फिट ऐज फिडल, 8 पर्सेंट बॉडी फैट है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 19, 2017 10:57 am