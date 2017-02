कारगिल शहीद की बेटी के कैंपेन पर सहवाग का परोक्ष निशाना- मैंने नहीं, मेरे बैट ने लगाई दो ट्रिपल सेंचुरी

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हुए विवाद पर एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को लेकर करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर सुर्खियों में रही। अपनी पोस्ट में गुरमेहर कौर हाथ में तख्ती लिए नजर आती हैं। कौर का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था। जिसमें उन्हें तख्ती लिखे हुए दिखाया गया है, जिस पर लिखा है- “पाकिस्तान ने मेरे पिता को नहीं मारा, जंग ने उन्हें मारा”। इस तस्वीर को एक बार फिर से शेयर किया जा रहा है। पूर्व क्रिकेटर और ट्विटर किंग के रूप में पहचाने जाने वीरेंद्र सहवाग ने भी इस पर परोक्ष रूप से निशाना साधा है। गुरमेहर कौर की तर्ज पर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपनी एक फोटो पोस्ट की है। इसमें उन्होंने लिखा- बैट में है दम! #BharatJaisiJagahNahi. सहवाग की तख्ती पर लिखा है- “मैंने दो ट्रिपल सेंचुरी नहीं बनाई है, मेरे बैट ने ऐसे किया।” सहवाग की इस ट्वीट पर बॉलिवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी है।

दूसरी ओर, दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा गुरमेहर ने आरोप लगाया है कि उसे दुष्कर्म की धमकी मिली रही है। एबीवीपी के खिलाफ चलाए गए गुरमेहर के इस कैम्पेन का सोशल मीडिया पर कुछ लोग सपोर्ट में आ रहे हैं तो कुछ उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध में गुरमेहर के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। साथ ही उन्हें धमकियां भी मिल रही है।

लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा और करगिल शहीद कैप्टन मनदीप सिंह की बेटी गुरमेहर कौर ने रामजस कॉलेज में हुए विवाद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का विरोध किया है। उन्होंने विरोध में अपना फेसबुक प्रोफाइल तस्वीर बदल दी थी। इस तस्वीर में लिखा था, “मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूं, मैं एबीवीपी से नहीं डरी हूं। मैं अकेली नहीं हूं। देश का हर छात्र मेरे साथ है। #StudentsAgainstABVP.” कुछ ही देर में गुरमेहर का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

गौरतलब है कि रामजस कॉलेज के सेमिनार में जेएनयू के छात्र उमर खालिद को वक्ता के तौर पर बुलाए जाने का एबीवीपी के छात्र विरोध करने पहुंचे थे। जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और कम्यूनिस्ट छात्र संगठनों में झड़प हो गई थी। इस झड़प में कई छात्र घायल हो गए थे। उमर खालिद पर देशद्रोह का आरोप है।

वीडियो: रामजस कॉलेज में ABVP-AISA के बीच हिंसक झड़प, हुई मारपीट; जानिए पूरा मामला

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 27, 2017 10:31 am