इमाम को चांटा मारने के सवाल पर राकेश सिंहा ने अंजना ओम कश्यप से कहा- टेरिरिस्ट की तरह कर रही हो बात

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर गत सोमवार को हुए आतंकवादी हमले के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। इन्ही प्रदर्शन में हिसार में कथित बजरंग दल के विरोध प्रदर्शन से विवाद छिड़ गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला जलाया लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक हो गया। कार्यकर्ता स्थानीय मस्जिद में पहुंच गए और इमाम को बाहर निकाल कर उनपर भारत माता की जय बोलने का दबाव बनाने लगे। बहस के दौरान एक कार्यकर्ताओं ने इमाम को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद इस मामले पर राष्ट्रीय बहस छिड़ गई। इस मु्द्दे पर आज तक चैनल पर हो रही बहस में एंकर अंजना ओम कश्यप के सवाल से संघ विचारक राकेश सिन्हा तिलमिला गए। अंजना के जबरदस्ती भारत माता की जय बोलने के सवाल राकेश सिन्हा ने उनसे ही पलटकर पूछ लिया कि क्या आपको भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है। उनके इस सवाल पर और सवाल पूछने के ढंग पर राकेश सिन्हा ने उनसे कह दिया कि आज आप टेरिरिस्ट की तरह बात कर रही हैं। हालांकि अंजना ने ये सुना नहीं। इस वीडियो में 9 मिनट 45 सेकेंड से लेकर 10 मिनट के बीच में आप से सुन सकत हैं। इसके बाद राकेश सिन्हा के ये कहकर फिर बहस को गर्मा दिया कि आपको भारत माता की जय बोलने से दिक्कत है।

बाद में, बहस में शामिल मौलाना अंसार रजा ने भी साप कह दिया कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उधर, हिसार में मारपीट के बाद मस्जिद की तरफ से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के बाद वीडियो के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल कार्यकर्ताओं की पहचान की और देर रात सभी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। हालांकि घटना सामने आने के बाद से घटना में शामिल सभी कार्यकर्ता अंडरग्राउंड हो गए हैं। इस वजह से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 13, 2017 12:15 am