मोदी सरकार को ट्रोल करने के चक्कर में खुद ट्रोल हुए राहुल गांधी, यूजर्स ने ऐसे उड़ाया मजाक

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। शेयर किया गया वीडियो चाईनीज कपल का मालूम होता है। 10 सेकेंड के इस वीडियो में प्रेमी लंच के बाद वेटर को बिल भुगतान करता है। हालंकि जैसे ही वह वेटर को पैसे देता है तभी प्रेमिका वेटर के हाथ से पैसे छीन लेती है और अपने पर्स से पैसे निकालकर बिल का भुगतान करती है। लेकिन प्रेमिका वेटर से लिए पैसे प्रेमी को वापस नहीं देती बल्कि खुद अपने पर्स में रख लेती है। ये सब नजारा प्रेमी चुपचाप देखता रहता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यही वीडियो अपने ट्वीटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, ‘एनडीए की गरीबों के हित वाली नीतियां।’ हालांकि वीडियो शेयर करने के बाद राहुल गांधी खुद ट्विटर यूजर्स के निशाने आ गए। कई यूजर्स ने ऐसे मजाकिया वीडियो के माध्यम से कांग्रेस नेता का मजाक उड़ाया। निंदा गजोधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं, ‘रागा की कॉमेडी देखकर केजरीवाल सर की तबियत खराब।’ संजू एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, ‘गरीबों के प्रति राहुल गांधी का नजारिया।’

बता दें कि 12 सेंकड के इस वीडियो में राहुल गांधी किसी धार्मिक स्थान पर जाने के लिए सिर पर रूमाल बांध रहे हैं। मगर रूमाल बांधने के दौरान राहुल गांधी का मुंह ढक जाता है। बाद में एक सुरक्षाकर्मी उनके चेहरे से रूमाल को हटाता है। रूसी राहुल गांधी का ही वीडियो दोबारा शेयर कर लिखती हैं, ‘जब राहुल गांधी ने जनता से हाथ मिलाने की पेशकश की।’ बता दें कि सबसे पहले ये वीडियो सर जेंकिंसन नाम के यूजर्स ने शेयर किया था। जब एक यूजर उन्हें बताया कि ये वीडियो राहुल गांधी ने भी शेयर किया है। तब सर लिखते हैं कि वीडियो पर उनका कोई कॉपी राइट नहीं है।

NDA pro-poor policies pic.twitter.com/TMpYGcOHVW — Office of RG (@OfficeOfRG) July 14, 2017

She told him it’s her treat.. pic.twitter.com/0iTeUzDZcd — Sir Jenkinson (@theEpicGooner) July 12, 2017