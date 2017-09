संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज के जोरदार भाषण पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि संयुक्‍त राष्‍ट्र के मंच से सुषमा ने भारत की जो उपलब्धियां गिनाईं, वह कांग्रेस सरकार की देन हैं। खुद पार्टी उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सुषमा को धन्‍यवाद दिया। राहुल ने कहा, ”सुषमा जी, आखिर में कांग्रेस सरकारों के महान विजन और IIT, IIMs की विरासत को स्‍वीकार करने के लिए धन्‍यवाद।” सुषमा ने शनिवार को यूएन में पाकिस्‍तान को संबोधित कर कहा, ”हमने वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान स्थापित किए जिन पर दुनिया को गर्व है। परंतु पाकिस्तान ने दुनिया और अपने लोगों को आतंकवाद के अलावा क्या दिया? हमने वैज्ञानिक, विद्वान, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए और आपने क्या पैदा किया? आपने आतंकवादियों को पैदा किया…आपने आतंकी शिविर बनाए हैं, आपने लश्कर-ए-तैयबा , जैश-ए-मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन और हक्कानी नेटवर्क पैदा किया है।” सुषमा ने कहा कि पाकिस्तान ने जो पैसा आतंकवाद पर खर्च किया, अगर अपने विकास पर खर्च करता तो आज दुनिया अधिक सुरक्षित और बेहतर होती।

Sushma ji, thank you for finally recognising Congress governments' great vision and legacy of setting up IITs and IIMs

— Office of RG (@OfficeOfRG) September 24, 2017