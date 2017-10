विवादों से घिरी रहने वाली राधे मां एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका हैरान करने वाला फोटो सामने आया है। उसमें वह दिल्ली के एक थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठी हैं। एसएचओ बगल में अपने हाथ जोड़े खड़े दिख रहे हैं। राधे मां जब वहां पहुंचीं, तो वहां उनके स्वागत और सम्मान में जयकारे भी लगाए गए थे। थाने में उनकी खातिरदारी करने से जुड़े यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिससे राधे मां से अधिक दिल्ली पुलिस सवालों के घेरे में आ गई है।

गुरुवार को राधे मां से जुड़ा एक फोटो वायरल हो रहा था। वह इसमें दिल्ली के विवेक विहार थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठी दिख रही हैं। उनके पास इस दौरान एक त्रिशूल भी था। एसएचओ संजय शर्मा उनके बगल में हाथ जोड़े खड़े थे। उनके गले में लाल रंग की चुनरी भी थी। कमरे में इस दौरान और भी पुलिस वाले थे, जो राधे मां के वहां पहुंचते ही जयकारे लगाने लगे थे।

Self styled god woman Radhe Ma welcomed at Vivek Vihar police station in Delhi, sat on chair of SHO pic.twitter.com/0hbkTLpr5K

रिपोर्ट्स की मानें तो वह दिल्ली में रामलीला देखने गई थीं। वहां उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो एसएचओ उन्हें थाने लेकर गए, जहां उनकी खातिरदारी की गई। राधे मां पर दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और धमकाने के आरोप लगे हुए हैं। बीते दिनों एक संतों द्वारा जारी की गई फर्जी संतों की सूची में उनका नाम शामिल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जांच बिठाई है।

Delhi Police has initiated an inquiry into the incident where Radhe Ma is seen sitting on SHO’s chair at Vivek vihar PS: Sources

— ANI (@ANI) October 5, 2017