VIDEO: गाने गाते पुलिस वालों के बीच राधे मां ने यूं लगाए ठुमके, बाद में हुई फूलों की बौछार

खुद को धर्म गुरु बताने वाली राधे मां का विवादों से चोली दामन का साथ है। हाल ही में दिल्ली के एक थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठे होने का उनका फोटो सामने आया था। वह मामला निपटा नहीं कि उनसे जुड़ा एक वीडियो सामने आ गया। वह इसमें गाना गाते पुलिस वालों के बीच झूमती दिख रही हैं। बाद में उन पर फूलों की बौछार भी की जाती है। यह वीडियो भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है।

गुरुवार को पहले राधे मां का एक फोटो सामने आया। उसमें दिल्ली के विवेक विहार थाने में उनकी खातिरदारी होती दिखी। एसएचओ ने स्वागत और सम्मान में अपनी कुर्सी उनके लिए छोड़ दी। बाद में राधे मां उस पर बैठीं। बगल में इस दौरान एसएचओ हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया। कमरे में मौजूद अन्य पुलिस वाले उनके जयकारे लगाने लगा। दिल्ली पुलिस को सवालों में लाने के लिए इतना काफी था। मगर इस फोटो के बाद एक और वीडियो क्लिप सामने आई।

#WATCH Policemen seen singing with self styled god woman Radhe Ma in Delhi’s GTB Enclave pic.twitter.com/XOIAr2vKHf

— ANI (@ANI) October 5, 2017