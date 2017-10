वादे के पक्के निकले नवजोत सिंह सिद्धू, पीड़ित किसानों को अपनी जेब से दिए 15 लाख रुपए

पंजाब के पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू अपने वादे के खरे हैं। अमृतसर में 202 एकड़ की फसल जलने पर उन्होंने किसानों की मदद की है। राज्य सरकार से दिए वाले मुआवजे से इतर उन्होंने अपनी जेब से पीड़ित किसानों को 15 लाख रुपए दिए हैं।

बुधवार को यहां राजासांसी में एक कार्यक्रम हुआ। सिद्धू इसमें पीड़ित किसानों से मिले। उन्होंने इस दौरान उनका हाल-चाल जाना। दरअसल, यहां अप्रैल महीने में 202 एकड़ में लगी फसल शॉर्ट सर्किट से जल गई थी। बड़े स्तर पर इसमें किसानों को नुकसान झेलना पड़ा था।

Punjab Minister Navjot Sidhu gives Rs 15 lakhs each to farmers whose crops were damaged in a fire in Amristsar’s Rajasansi pic.twitter.com/Mw9p7dTWgG

