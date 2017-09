नरसंहार पर बोल रहे थे राष्ट्रपति, सेल्फी लेने में बिजी थी बेटी

अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीव पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अपने संबोधन में साल 1992 में 613 अजरबैजान नागरिकों के मारे जाने का ज्रिक कर रहे थे। लेकिन दर्शकों के बीच बैठीं उनकी बेटी अपनी एक हरकत की वजह से सुर्खियों में छा गईं। दरअसल राष्ट्रपति अलीव ने जैसे ही विश्व स्तर पर नरसंहार पर बात शुरू तभी उनकी बेटी (33) पिता के भाषण के दौरान सेल्फी लेती हुईं नजर आईं। दर्शकों के बीच अपनी मां और उपराष्ट्रपति मेहभान अलीयवा के साथ बैठी लैला अलीव शूरू में पिता की स्पीच बड़े ध्यान सुन रहीं थीं। इस दौरान वो भाषण को फोन में रिकॉर्ड भी कर रहीं थीं लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपना मोबाइल घुमाया कैमरा चेहरे की तरफ कर दिया। और सेल्फी लेने लगीं। पूरी घटना को यूनाइटेड नेशन की लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्ड कर लिया। जिसे पूरे विश्व में दिखाया गया। हालांकि शुरू में किसी ने उनकी राष्ट्रपति की बेटी की इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बाद में सोशल साइट्स पर कई यूजर्स ने इसपर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

ICYMI: Azerbaijan president’s daughter takes ‘surprised face’ selfie during her father’s speech to UN about genocide http://t.co/PsH5QcXXdl pic.twitter.com/v0Ufhf0DoO — James Longman (@JamesAALongman) September 26, 2017

Here’s why you don’t bring your kids to work.(This is #Azerbaijan president’s#Aliyev daughter taking selfies during his #UNGA speech) pic.twitter.com/6ZrSXDCdex — Zunaira najeeb (@zunaira_najeeb) September 23, 2017

pretty incredible images from @UNGA today of Aliyev’s spouse / 1st VP & 1st daughter during his speech that was.. http://t.co/sSx6qOIkzh pic.twitter.com/reWkmxQInG — Emil Sanamyan (@emil_sanamyan) September 20, 2017

