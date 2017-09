राष्ट्रपति ने लता मंगेशकर को कहा कुछ ऐसा कि होने लगे ट्रोल

देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित मशहूर सिंगर लता मंगेशकर गुरुवार को अपना 88वां जन्मदिन मना रही हैं। लता मंगेशकर के गाने लोगों के दिलों पर आज भी जादू कर देते हैं। वह पिछले सात दशकों से हिंदी गीतों की दुनिया में छाई हुई हैं। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता मंगेशकर ने आज तक लगभग 30 हजार गीत गाएं हैं। उन्होंने हिंदी में 1000 और अन्य 36 भाषाओं में गाने गाएं हैं। देश की सान लता मंगेशकर के जन्मदिन पर सोशल मीडिया में उनके लिए बधाई संदेशों की बाढ़ आई हुई है। सचिन तेंदुलकर से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने लता जी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाईयां दीं। हालांकि लता मंगेशकर को बधाई देने में राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा लिख दिया कि लोग उन्हें ट्रोल करने लगे।

दरअसल हुआ ये कि प्रेसिडंट ऑफ इंडिया के ऑफिश्यल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा गया- नाइटेंगल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर जी को जन्मदिन की बधाईयां, दुआ करते हैं कि उनकी आवाज़ असी तरह देश की आत्मा में घुलती रहे।

Birthday wishes to “Nightingale of India” Lata Mangeshkarji. May her voice continue to be the melody and soul of our nation #PresidentKovind

— President of India (@rashtrapatibhvn) September 28, 2017