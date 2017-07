संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ एक बार फिर सख्‍ती दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ”गौरक्षा को कुछ असामाजिक तत्वों ने अराजकता फैलाने का माध्यम बना लिया है। इसका फायदा देश में सौहार्द बिगाड़ने में लगे लोग भी उठा रहे हैं। देश की छवि पर भी इसका असर पड़ रहा है। राज्य सरकारों को ऐसे असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। गाय को हमारे यहां माँ मानते हैं,लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। लेकिन यह समझना होगा कि गौ रक्षा के लिए कानून हैं और इन्हें तोड़ना विकल्प नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, राज्य सरकारों को इनसे सख्ती से निपटना चाहिए। राज्य सरकारों को ये भी देखना चाहिए कि कहीं कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला तो नहीं ले रहे हैं। हम सभी राजनीतिक दलों को गौरक्षा के नाम पर हो रही इस गुंडागर्दी की कड़ी भर्त्सना करनी चाहिए।”

हालांकि सोशल मीडिया पर मोदी के इस बयान को लोगों ने ‘अगंभीर’ करार दिया। कई यूजर्स ने कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं होती, ऐसी बातें बेमायने हैं।

If a Muslim is killed,it becomes a riot or a communal issue but a Hindu is killed,it's a law & order issue. Wow it's great in our motherland

