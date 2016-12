वायरल वीडियो: देखिए नरेंद्र मोदी ने कैसे की राहुल गांधी की नकल और उड़ाया उनका मजाक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में जनसभाओं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। गुरुवार 22 दिसंबर को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। यहां उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नकल की और जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने राहुल गांधी के हाथ के इशारे की भी नकल की। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, “एक युवा नेता भाषण देना सीख रहे हैं और जबसे उन्होंने बोलना शुरू किया है मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि इस पैकेट में क्या है। अगर न बोलते तो भूकंप आ जाता। देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता कि 10 साल तक भी देश नहीं उभर पाता।”

आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों अपनी कई रैलियों के दौरान नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर आरोप लगाए थे। राहुल ने यहां तक कहा कि उनके पास पीएम मोदी के भ्रष्टाचार से जुड़ी ऐसी जानकारियां हैं जिसके बाहर आने से भूकंप आ जाएगा। पीएम मोदी के भाषण की यह वीडियो सोशल मीडिया पर Troll Times नाम के चैनल ने अपलोड की है। वीडियो को 24 घंटे के भीतर ही 21 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

वीडियो पर बड़ी संख्या में लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। एक शख्स ने लिखा, “Rahul gandhi can’t stand against Modiji, his lectures not mature” (राहुल गांधी मोदीजी के सामने नहीं टिक सकते। राहुल का भाषण में परिपक्वता नहीं होती।) Raj Naik नाम के व्यक्ति ने लिखा, “Rahul Gandi calls himself ” Yuva neta”. 46 years ka Yuva.This man deserves to be the host of a comedy show!” ( राहुल गांधी खुद को यूवा नेता बताते हैं। 46 साल के युवा। इस व्यक्ति को किसी कॉमेडी शो में होना चाहिए।)

राहुल गांधी के आरोपों का पीएम मोदी ने किया पलटवार

First Published on December 23, 2016 7:16 pm