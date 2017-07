President Election 2017: रामनाथ कोविंद को पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 साल पुरानी तस्वीर शेयर कर दी जीत की बधाई

रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद के साथ अपनी बीस साल पुरानी एक तस्वीर भी शेयर की है। पीएम मोदी ने 20 साल पुरानी तस्वीर के साथ आज की तस्वीर भी साझा करते हुए लिखा- 20 साल पहले और आज, आपके साथ जुड़ना मेरे लिये सौभाग्यशाली रहा है। पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद को बधाई देते हुए लिखा कि आपको इस पद की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके शुभ कार्यकाल की मंगल कामना करता हूं। पीएम ने विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार को भी उनके प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को सात लाख दो हजार 644 वोट मिले हैं, वहीं मीरा कुमार को तीन लाख 66 हजार 314 वोट मिले हैं। रामनाथ कोविंद को 65.35 प्रतिशत वोट मिले, मीरा कुमार को 34.35 प्रतिशत वोट मिले। सोमवार (17 जुलाई) को देश के 32 मतगणना स्थलों पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। देश के 14वें राष्ट्रपति 25 जुलाई को पद की शपथ लेंगे।

20 years ago and the present…always been a privilege to know you, President Elect. pic.twitter.com/IkhnOtYf8N — Narendra Modi (@narendramodi) July 20, 2017

रामनाथ कोविंद का बंगला तैयार, पहुंचा खोजी कुत्‍ता और सुरक्षा दस्‍ता

पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को सपोर्ट करने के लिए सांसदों और विधायकों को भी धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने मीरा कुमार को उनके कैंपेन के लिए बदाई देते हुए कहा कि ऐसे मौकों पर हमें लोकतंत्र पर गर्व होता है।

Gladdened by the extensive support for Shri Ram Nath Kovind Ji among MPs & across various states. I thank members of the electoral college. — Narendra Modi (@narendramodi) July 20, 2017

I also congratulate @meira_kumar Ji for her campaign, which was in spirit of the democratic ethos & values we all are proud of. — Narendra Modi (@narendramodi) July 20, 2017

रामनाथ कोविंद का जन्म एक अक्टूबर 1945 को कानपुर देहात के पाराउख गांव में हुआ था। कोविंद के पिता पिता मैकूलाल वैद्य भी थे और गांव में किराने और कपड़े की दुकान भी चलाते थे। कोविंद के परिवार में बाकी लोग सामान्य जीवन ही बिताते हैं। उनके भाई प्यारेलाल बताते हैं, “हम एक सामान्य मध्यमवर्गीय जीवन जीते थे। कोई संकट नहीं था। सभी पांच भाइयों और दो बहनों को शिक्षा मिली। एक भाई मध्य प्रदेश में अकाउंट अफसर के पद से रिटायर हुए हैं। एक और भाई सरकारी स्कूल में टीचर हैं। रामनाथ वकील बन गए। बाकी अपना कारोबार करते हैं।”

First Published on July 20, 2017 4:56 pm