NDTV के बिकने की खबरों के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने की तारीफ, जानिए क्या है वजह

सोमवार 2 अक्टूबर को पूरे देश में गांधी जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूरे देश ने बापू को याद किया। इस मौके पर NDTV ने स्वच्छता से जुड़ा एक कैंपेन चलाया। एनडीटीवी ने पूरे दिन क्लीनेथॉन नाम से स्वच्छता कैंपेन चलाया। इसके तहत देशभर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। महानायक अमिताभ बच्चन बी क्लीनेथॉन कार्यक्रम से जुड़े। अमिताभ बच्चन ने कहा कि पॉलीथीन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। देश में आधी से ज्यादा नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। देश में रोजाना 500 बच्चे डायरिया की वजह से दम तोड़ रहे हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास शौचालय नहीं है। 6 करोड़ 30 लाख लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की मौत हो रही है। बच्चों के फेफड़ों को नुकसान हो रहा है। हमें एक सुंदर और खूबसूरती से भरी दुनिया मिली थी, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। हमें जरूरत है स्वच्छता की। आइये स्वच्छता का प्रण लें। अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा कि हर आदमी अगर अपने आसपास की 10 गज जमीन साफ कर देगा तो पूरा शहर साफ हो जाएगा। आसपास सफाई रखनी बहुत जरूरी है।

#Mere10Guz | @SrBachchan and @vikramchandra meet Juhu Beach walkers on how one can make a difference, on #Cleanathon http://t.co/JZ1GtyEUhr pic.twitter.com/juF6kKeLCX

— Banega Swachh India (@swachhindia) October 2, 2017