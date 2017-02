सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है अखिलेश, डिंपल और पीएम मोदी का ये वीडियो, जमकर हो रही है डायलॉगबाजी

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की ‘रईस’ को अच्छा रेस्पोंसे मिला है। फिल्म के डायलॉग ने खूब मशहूर हुए। इस फिल्म के ट्रेलर पर स्पूफ वीडियो बना है। इस स्पूफ वीडियो में पीएम मोदी को एक पुलिस वाले के किरदार के रुप में दिखाया है तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शाहरुख खान के किरदार में दिख रहें हैं। पीएम मोदी की आवाज को नवाजुद्दीन सिद्दकी से मिलाया गया है। वीडियो में ट्रेलर में यूपी के अलग- अलग किरदार दिख रहे हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी, अखिलेश यादव, अखिलेश की पत्नी डिंपल और शिवपाल यादव के रुप में अलग- अलग किरदार हैं। इस वीडियो को ऐनमेटर फैजान सिद्दकी ने बनाया है जिसे अब तक 26 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

वीडियो की शुरुआत में अखिलेश यादव को दिखाया गया है। अखिलेश की आवाज को शाहरुख खान की आवाज से मिलाया गया है। जिसमें वो कहते हैं कि अम्मी जान कहती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दकी की आवाज में पीएम मोदी कहते हैं कि ‘जिसको तू धंधा बोलता है न वो क्राइम है, इसको बंद कर दे वर्ना सांस लेना मुश्किल कर दूंगा।’ जिसके बाद अखिलेश कहते हैं कि ” गुजरात की हवा में व्यापार है साहब , मेरी सांस तो रोक लोगे, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे।’

इस विडियो में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भी दिखाया गया है। गठबंधन के पक्ष में लोगों के हाथ में पोस्टर लिए भी दिखाया जा रहा है। अखिलेश की पत्नी डिंपल भी इस विडियो में भाषण करते, चुनाव प्रचार करते दिख रही हैं।

मुलायम सिंह यादव सपा-कांग्रेस गठबंधन के लिए करेंगे प्रचार; कहा- “अखिलेश ही होंगे अगले सीएम”

अखिलेश यादव बोले- “मुलायम सिंह यादव हमारे लिए प्रचार करेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन चुनाव नतीजों को देगा मजबूती”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 7, 2017 11:59 am