वीडियोः इस इलाके के लोगों के घरों से निकल रहा गुलाबी पानी

कनाडा के औनोवे इलाके के लोगों के घरों में इन दिनों गुलाबी पानी आ रहा है। इस इलाके में करीब 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जो इस समस्या से परेशान हैं। 6 मार्च (सोमवार) से इस इलाके में इस तरह की शिकायते आ रही हैं। औनोवे इलाके के रहने वाले एरिन लैसी ने इस मुद्दे पर फेसबुक पर लिखा है कि , ”औनोवे में ये क्या हो रहा है। यह एक आपदा है। मैं खुश हूं कि हम ये पानी नहीं पीते।” इस पानी से लोगों स्वास्थ को लेकर भी चिंतित हैं।

शहर के मेयर, डेल क्रासनो, ने मंगलवार को इस मुद्दे को एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक पानी का रंग गुलाबी होने का कारण पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है। मेयर ने कहा कि “हम अभी भी यह आकलन कर रहे हैं कि वास्तव में हुआ क्या है।” गुलाबी पानी पर सोशल मीडिया पर वहां के लोग काफी चुटकियां ले रहे हैं। औनोवे निवासी ट्रेवर विनफील्ड ने लिखा है कि “मेरा पानी टूट गया है।” Onoway शहर का धन्यवाद शहर।

कनाडाई मीडिया से बात करते हुए एक शख्स ने कहा कि,” मैं हैरान था जब मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा कि गुलाबी पानी आ रहा है। फिर मैंने अपना नल खोला तो उसमें भी गुलाबी पानी आने लगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हम यहां कई सालों से रह रहे हैं लेकिन कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि नलों से गुलाबी पानी आए।”

शहर के मेयर ने कहा कि लोगों की पूरी मदद की जाएगी। अभी जांच चल है जिसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। कुछ लोगों की माने तो पानी वितरण में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है जिसकी वजह से पानी में पोटेशियम मिल गया है यही वजह है कि पानी का रंग गुलाबी आ रहा है। हालांकि अभी भी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारी बयान जारी नहीं किया गया।

First Published on March 10, 2017 11:24 am