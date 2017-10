2000 और 500 रुपये के नोटों से महात्मा गांधी की फोटो काटकर बच्ची ने बनाया प्रोजेक्ट!, लोग रह गए भौचक्के

देश में धूमधाम से सोमवार को गांधी जयंती मनाई गई। महात्मा गांधी को याद करते हुए लोगों ने कई मजेदार जोक्स और वीडियो शेयर किए। लेकिन एक तस्वीर खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक बच्ची भारतीय करंसी के 500 और 2000 के नोटों पर छपी गांधी जी की तस्वीरों को काटकर अपना ”प्रोजेक्ट” पूरा कर रही है। इसके बाद डिबेट छिड़ गई कि क्या यह तस्वीर असली है या नकली। लोगों ने मजे लेते हुए इस तस्वीर को अंधाधुंध शेयर करना शुरू कर दिया। हालांकि कई लोग नहीं जानते होंगे कि भारतीय करंसी को काटना या नष्ट करना गैरकानूनी है।

क्या है तस्वीर में: वायरल फोटो में एक बच्ची 500 और 2000 रुपये के नोटों में से गांधी जी की तस्वीरों को काटकर एक कॉपी पर चिपका रही है। गिनती करें तो 500 के 6 और 2000 रुपये के 8 नोट हैं। फोटो का कैप्शन है-गांधी जयंती पर बच्ची ने बनाया प्रोजेक्ट और उसकी मां अब तक सदमे में है। इस तस्वीर को लेकर कई लोग यह भी कह रहे हैं कि भारतीय करंसी को नुकसान पहुंचाना गैरकानूनी है, क्योंकि इस पर भारत सरकार का हक होता है, किसी शख्स का नहीं। अगर फोटो को करीब से देखा जाए तो कई नोटों में एक ही सीरियल नंबर नजर आता है। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि यह या तो फोटोशॉप की करामात है या नोट की कलर्ड फोटोकॉपी करके एेसा किया गया है।

This little girl made a project on Gandhi Jayanti and her mother is still in shock………#GandhiJayanti #ModernDayGandhiQuotes pic.twitter.com/nFQba9l26b

— Ashish (@ashish_ratn) October 2, 2017