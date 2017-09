2019 लोकसभा चुनाव के लिए डेढ़ साल का समय बाकी है लेकिन बीजेपी इस चुनाव के लिए रणनीति बनाने में अभी से जुट गई है। चुनावी रणनीति का तानाबाना बुनने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दो दिवसीय बैठक आयोजित की है जो कि दिल्ली में रविवार से शुरू हो चुकी है। साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसदों, सभी विधायकों, पार्षदों और प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों समेत 2000 नेताओं को बुलाया गया है। बतीयी जी रहा है कि सोमवार को बैठक के दूसरे दिन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन खास होगा जो कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसके मद्देनजर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की चुटकी ली जा रही है।

दरअसल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रही इस बैठक के लिए पूरी दिल्ली में बीजेपी ने पोस्टर और बैनर लगाए हैं। ऐसा ही एक पोस्टर दिल्ली की सड़क पर नो एंट्री के बोर्ड के ठीक नीचे भी लगाया गया है। इस पोस्टर में लाल कृष्ण आडवाणी की तस्वीर लगी है। इसी तस्वीर के चलते उनका मजाक उड़ाया जा रहा है।

BJP has something to say about Advani’s upward mobility. #NationalExecutive pic.twitter.com/p3dSegrKeP

— Anoo Bhuyan (@AnooBhu) September 25, 2017