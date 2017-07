पाकिस्तान की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं चल रही है। आतंक और अस्थिर राजनीति के कारण बाहर से कोई कंपनी पाकिस्तान आना नहीं चाहती जिसकी कीमत देश का खजाना चुका रहा है। कमजोर होती अर्थव्यवस्था से देश के बड़े पत्रकार और बुद्धीजीवी परेशान है। चीन केसाथ बनाया जा रहा सीपीसी से पाकिस्तान को उम्मीद तो है लेकिन उसका असर दिखने में अभी समय लगेगा। इधर एक टीवी चैनल पर चर्चा के दौरान अपने वित्त मंत्री इशाक डार की जमकर अलोचना की। चर्चा में शामिल एक पत्रकार ने कहा कि अप्रैल के महीने से पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक स्टेट बैंक का गर्वनर नियुक्त नहीं हुआ है।

उनके अनुसार एक मीटिंग में वित्त मंत्री डार ने एक से कहा कि बाहर जाकर वो ये कह दें इसके लिए देश के अंदरूनी हलात और सियासी हलात जिम्मेदार है। हालांकि उसने ये कहने से मना कर दिया बाद में वित्त मंत्री ने जब खुद ये बात कही तो उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। इसके साथ ही परवेज मुशर्रफ के जमाने के वित्त मंत्री को पैनल ने बेहतर बताया है। उस समय पाकिस्तान रुपए डॉलर के मुकाबले 60 रुपए के आसपास रहता था। पाकिस्तान इस समय बेहद मुश्किल आर्थिक समय से गुजर रहा है। इस समय बांग्लादेश के टके की कीमत पाकिस्तान की रुपए से ज्यादा है। इस समय पाकिस्तान रुपए डॉलर के मुकाबले 105 रुपए पर है तो वहीं बांग्लादेशी टका इस समय 80 रुपए के आसपास चल रहा है।

First Published on July 11, 2017 6:27 am