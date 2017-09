भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे हार्दिक पांड्या ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 66 गेंदों में 83 रन बनाकर एक बार फिर अपनी प्रतिभा को साबित किया है। विरोधी टीम के खिलाफ पांड्या ने ना सिर्फ बेहतरीन पारी खेली बल्कि दो विकेट भी हासिल किए। ये मैच भारत ने जीता था। वहीं इस मैच के बाद पांड्या ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में टीम के लिए अपनी जरूरत को भी साबित किया। गौरतलब है कि आईपीएल से सुर्खियों में छाए हार्दिक पांड्या ऐसे ऑलराउंडर हैं जो ना सिर्फ अच्छे बल्लेबाज हैं बल्कि टीम इंडिया के तीसरे सबसे तेज गेंदबाज भी हैं। खुद कप्तान विराट कोहली ना सिर्फ हार्दिक पांड्या का तारीफ कर चुके हैं बल्कि उनकी तुलना इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स से कर चुके हैं। पांड्या वर्तमान में गेंद और बल्ले से बहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं।

वहीं कोहली द्वारा पांड्या की तुलना स्टोक्स से किए जाने पर पाकिस्तानी पत्रकार फजीला सबा ने अपना विरोध जाहिर किया है। उन्हें लगता है कि हार्दिक ने अभी खुद को साबित नहीं किया है। ये बात उन्होंने ट्वीट के जरिए कही है। हालांकि सबा पाड्या पर तंज कसने के चक्कर में खुद एक बड़ी गलती कर बैठीं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘पांडे निश्चित रूप से क्रिकेट में उभरते हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन बेन स्टोक्स से उनकी तुलना करना भारतीय मीडिया द्वारा अनुचित है।’

जानकारी के लिए बता दें कि ट्वीट में उन्होंने ‘पांडे’ शब्द का इस्तेमाल किया जबकि उनका नाम ‘पांड्या’ है। पत्रकार की इस गलती पर यूजर्स ने जमकर उनपर निशाना साधा है। साई राम लिखते हैं, ‘पांड्या को खुद को साबित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन खुद को फेमस करने के लिए ट्वीट करने का अच्छा तरीका है। वहीं एक यूजर्स लिखते हैं, ‘आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप राजा (पांड्या) की तुलनाम कंगाल (स्टोक्स) से नहीं कर सकती। ये बिल्कुल उचित नहीं है।’

Pandy undoubtedly is the upcoming multitasked player in cricket but his comparison with Ben Stokes by Indian media seems unjustified — Fazeela Saba (@FazeelaSaba1) September 18, 2017

Cant even spell Pandya @hardikpandya7 doesn’t need to justify anything.But it is a very good try to make your tweet famous #cheapjournalism — Sai rasam (@sai_rasam) September 19, 2017

Stokes is highly over rated , haven’t seen him perform with ball at all in volatile conditions.pandya far better with bat aswel — osama azhar (@osamaazhar1) September 18, 2017

@hardikpandya7 making his mark in neighbours heart..yeh toh trailor hai..aagey aagey dekho hota hai kya…#Indians on fire.@virendersehwag — namitpatel (@namitpatel1) September 18, 2017

Just think about ur pak nazre mat logo humre @hardikpandya7 Superstar for young generation, he is better is own place, and ben better atown — Amar Singh (@rathore54325) September 18, 2017

Its pandya not pandy, in limited overs cricket he can be compared to ben stokes,i think 2 Pakistan players know better what he is capable of — jerin george (@jeringeorge26) September 18, 2017

Look who is talking about comparison

Whose whole Country compares Virat Kohli with Ahmed Shehzad — Yash Ajankar (@Yashy2jj) September 19, 2017

U r right u cannot compare king (pandya) with pauper (stokes) its really unjustified — Dr.Bhavin.K.Sutaria (@drbhavin4u) September 19, 2017

@FazeelaSaba1 I totally agree with you So from now onwards don’t u dare compare Virat Kohli to any Pakistan batsman ever in Country’s life — Sumeet Anand (@anand63) September 19, 2017

