शादी में अलग दिखने के लिए इस पाकिस्तानी दूल्हे ने इस तरह ली एंट्री तो सब रह गए हैरान

हर कोई अपनी शादी में खास दिखना चाहता है, चाहे वो दूल्हा हो या दूल्हन। शादी में कितना अलग दिखा जा सकता है ये देखने को पाकिस्तान के लाहौर शहर में, जब सबसे अलग दिखने की चाहत में लाहौर में रहने वाले किचो अहमेर ने अपनी शादी में कुछ ऐसा किया कि वो पाकिस्तानी मीडिया में प्रसिद्ध हो गया। किचो अहमेर ने अपनी शादी में नाटकीय ढ़ंग से प्रवेश किया। किचो ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पहलवान ट्रिपल एच के थीम गीत के साथ प्रवेश किया, जिसने शादी में आए मेहमानों को हैरान कर दिया। शादी को खआस बनाने के लिए किचो ने एक मोक रिंग भी बनवाया था। किचो शादी में बिलकुल ट्रिपल एच की तरह आए। उनके कंधो पर चैम्पियनशिप बेल्ट थी वहीं ट्रिपल एच के स्टाइल में पानी की बोतल का इस्तेमाल किया गया।

शादी को खास बनाने के लिए किचो अहमेर ने खास इंतजाम किए थे। मोंक रिंग बनवाई गई थी जिसमें रस्सियों की जगह माला का इस्तेमाल किया गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किचो के शादी में आते ही तालियों से उनका स्वागत किया गया। जिस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई पहलवान ट्रिपल एच के रिंग में आने के पहले सोंग बजता है ठीक वैसा ही नजारा लाहौर में देखने को मिला। किचो के हाथ में एक बेल्ट थी जिसको उपर उठाकर शादी में आए मेहमानों को दिखाया गया। शादी में आए मेहमान दूल्हें को देखकर खुश नजर आए।

इस वीडियो को ‘Sarcasmistan’नाम के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया। 1.32 मिनट के इस वीडियो को अभी तक 1.3 मिलियन लोग देख चुके हैं वहीं 18 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं। इस वीडियो को अभी तक 12309 लोग शेयर कर चुके हैं।

इस वीडियो पर लोगों ने फनी कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा है कि एक दिन इसे अपने घर पर शील्ड की तरह एंट्री करनी होगी जब इसकी वाइफ दरवाजा नहीं खोलेगी। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि अगर किचो ने अंडरटेकर की तरह एंट्री की होती तो लोग कहते अरे यार पाकिस्तान में लाइट चली गई। वहीं एक दूसरे यूजर लिखते हैं कि मैं अपनी शादी में सुल्ताना की तरह एंट्री चाहती जब सब मुझे देखकर सिर झुका लें।

चेन्नई पुलिस पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप; वायरल हुए वीडियो

भाजपा कार्यकर्ता ने उठाए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के जूते, वीडियो हुआ वायरल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 7, 2017 10:13 am