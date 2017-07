पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बेंटले के साथ डाली फोटो तो लोगों ने पूछा- इतने पैसे से कहां से आ गए तुम्हारे पास आए?

लगातार खराब फॉर्म से गुजर रहे दाएं हाथ के पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किए जाने पर एक बार फिर विचार किया गया है। लेकिन अकमल के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इस साल भी वो अपनी फॉर्म में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से 12 जुलाई (2017) को हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की मीटिंग में उनके साथ इस साल राष्ट्रीय स्तर पर अनुबंध भी नहीं किया गया। बता दें कि इस समय पाकिस्तान का ये बल्लेबाज इंग्लैंड में अपनी फिटनेस के लिए खासा पसीना बहा रहा है। खुद 27 साल के अकमल ने ट्वीटर पर एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में अकमल लग्जरी कार बेंटले के सामने खड़े हैं। हालांकि तस्वीर शेयर किए जाने के बाद से अकमल खुद प्रशंसकों के निशाने पर आ गए है। कई यूजर्स ने उनकी इस तस्वीर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के लिए बता दे कि खराब फॉर्म की वजह से 16 टेस्ट, 116 वनडे और 82 टी-20 मैच खेल चुके अकलम चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। 13 जुलाई (2017) को ट्वीटर पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘कड़ी मेहनत के बाद लंदन में मस्ती करते हुए।’

जिसके जवाब में ट्विटर यूजर लतीफ उर रहमान लिखते हैं, ‘तुम और कड़ी मेहनत…हाहाहाहा।’ जय कृष्णा लिखते हैं, ‘तुम्हारे पास इतनी महंगी कार खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। मुझे लगता है कि तुमने किसी और की कार के सामने खड़े होकर ये तस्वीर खिंचवाई है।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘कौन सा हार्डवर्क। टीम के साथ अनुबंध तो तुम्हारा हुआ नहीं। फिटनेस तुम्हारी खराब चल रही है।’ अली लिखते हैं, ‘क्या तुम हमें बता सकते हो कि ऐसी क्या वजह रही है जो तुम्हारे साथ पीसीबी ने अनुबंध नहीं किया।’ खुर्रम अब्बासी लिखते हैं, ‘अब कार ड्राइवर की नौकरी के लिए हार्ड वर्क करो। क्रिकेट में तो तुम्हारा भविष्य अब रहा नहीं।’ मुहम्मद अशरफ लिखते हैं, ‘इन दिनों तुम्हारे पास ऐसे बेकार कामों के अलावा कोई और काम भी नहीं है।’

जानकारी के लिए बता दें कि प्रशंसकों की नाराजगी के बाद उमर अकमल ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, ‘मैं अपने सारे प्रशंसकों का बहुत आदर करता हूं। और अपने सभी प्रशंसकों से निवेदन करता हूं कि वो नकारात्मक कमेंट से बचे। आपकी दुआएं और समर्थन की हमेशा सराहना की जाती है।’

From where did you get money to buy a BENTLEY ?????

I think you just clicked a pic with someone’s car

— Jai Krishnan

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 17, 2017 3:17 pm