पाकिस्तान में जारी हुआ 31 फरवरी की एक्सपायरी डेट वाला वीजा, न्यूज एंकर ने उड़ाया मजाक

पाकिस्तान का शासन तंत्र अक्सर अपने कामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। जहां एक तरफ पाकिस्तान में आतंक एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो वहीं वहां के शासन की नाकामियों से जुड़ी खबरें भी अक्सर बाहर आती रहती है। पिछले दिनों अपनी मिसाइल बाबर -3 के सफल लॉन्चिंग वीडियो को लेकर भी पाकिस्तान का काफी भद्द पिटी थी। भारतीय नेवी ने उस वीडियो फर्जी करार दिया था। एक ऐसा ही वीडियो पाकिस्तान न्यूज चैनल का यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। जिसमें पाकिस्तान चैनल के पर पत्रकार पाकिस्तान वीजा पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो में 4 मिनट पर एंकर कहती हैं कि किसी ने अपने वीजा की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी जिसमें एक्सपायरी डेट थी 31 फरवरी। अब 31 फरवरी आए तो वीजा खत्म हो। 31 फरवरी ही नहीं आना तो एक्सपायरी कब होगी।

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/WVUY7YHDNcg” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

इससे पहले पाकिस्तान से जुड़ी एक दूसरी खबर में कहा गया कि पाक ने पाकिस्तानी जेल में बंद कथित ‘भारतीय जासूस’ कुलभूषण जाधव के बारे में भारत से और जानकारियां मांगी है। विदेशी मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने सीनेट में प्रश्नोत्तर काल में कहा कि पिछले साल मार्च में गिरफ्तार कथित ‘भारतीय जासूस’ के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने यह साफ नहीं किया कि भारत को कब यह प्रश्नावली सौंपी गई। अजीज ने कहा, ‘कुलभूषण जाधव के बयानों के आलोक में भारत को सवालों की एक फेहरिस्त सौंपी गई है जिसमें उनसे जानकारी मांगी गई है।’ चर्चा तब शुरू हुई जब सीनेटर तलहा महमूद ने अजीज से पूछा कि क्या सरकार जाधव को उसी तरह भारत को सौंपने की योजना बना रही है जिस तरह उसने सीआईए कांट्रैक्टर रेमंड डेविस का 2011 में प्रत्यार्पण किया था।

बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा- "गुरमेहर के समर्थक पाकिस्तानी समर्थक, देश से निकाल फेंको"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 6:20 am