पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने PM मोदी को बताया गुजरात का कसाई, शादीशुदा जिंदगी के बारे में की अशलील बातें

पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर आमिर लियाकत नाम के एक होस्ट ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आमिर लियाकत पाकिस्तानी मूल के लेखक तारिक फतह से खासे नाराज है। अपने शो के कई एपिसोड बनाकर आमिर तारिक फतह को एक्सपोज करने का दावा कर रहे हैं। इसी सिलिसिले में उन्होंने तारिक फतह को पहले रॉ फिर पीएम मोदी से जुड़ा हुआ बता दिया। आमिर इसके बाद भी नहीं रुके। उन्होंने बेहद घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनकी शादी शुदा जिंदगी पर कमेंट किया। इस पूरे शो में आमिर स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते रहे और ये सब पाकिस्तान में चैनल के माध्यम से टेलिकास्ट भी किया गया। करीब घंटे भर लंबे वीडियों में आमिर ने 12वें मिनट में पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते हुए उन्हें गुजरात का कसाई तक कह डालते हैं।

वैसे ये पहली बार नहीं है। इससे पहले पाकिस्तान के प्रिंट और टेलीविजन मीडिया में दावा किया गया है कि ओमपुरी की ‘तकिए से दम घोंटकर हत्या की गई है।’ भारत में ओमपुरी की मौत को लेकर कुछ अटकलें लगी हैं जिनमें कहा गया है कि शायद उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई। एक अपुष्ट रिपोर्ट में कहा गया कि उनका शव नग्न अवस्था में मिला था और उनके सिर पर चोट के निशान थे। पाकिस्तानी मीडिया में बिना किसी प्रमाण के ये खबरें भी आईं हैं कि अब अभिनेता सलमान खान और फवाद खान की भी हत्या की जा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया में ओमपुरी की ‘हत्या’ का दावा इस बात के आधार पर किया गया है कि वह नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ थे। हालांकि यह सही नहीं है। ओमपुरी ने पिछले साल सितंबर में जम्मू एवं कश्मीर के उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों का बहिष्कार करने का विरोध किया था और एक बार भारतीय जवानों की कुर्बानियों को लेकर कहा था कि ‘क्या उन्हें किसी ने सेना में शामिल होने को बाध्य किया था’।

लेकिन, बाद में उन्होंने अपनी इन टिप्पणियों पर अफसोस जताया था और उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ भी कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक टेलीविजन शो में कहा था, “मुझसे टेलीविजन पर एक चर्चा के दौरान एक सवाल पूछा गया था। मेरे उत्तर के बीच में ही उन्होंने मुझसे जवानों को लेकर सवाल किया और गुस्से में मैंने वह कह दिया। यह गलत था। जवानों का अपमान करना मेरी भारी भूल थी। मैं अपने को दोषी ठहरा रहा हूं।”

First Published on January 16, 2017 7:24 am