‘रिश्ता आंटी’ के साथ सैर का मौका दे रही है पाकिस्तानी कंपनी, सोशल मीडिया पर लोगों ने उड़ाया मजाक

सोशल मीडिया पर पिछले दो दिनों से रिश्ता आंटी लोगं के लिए मजाक का विषय बनी हुई है। रिश्ता आंटी को ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल ये रिश्ता आंटी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में ओला और उबर की तर्ज पर टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी करीम ने रिश्ता आंटी नाम से एक एप लॉन्च किया है। इस एप से टैक्सी बुक करने पर आपके पास टैक्सी तो पहुंचेगी ही साथ में रिश्ता आंटी भी पहुंचेंगी। ये रिश्ता आंटी कैब बुक करने वाले पैसेंजर के साथ राइड शेयर करेंगी। राइड के दौरान वो लोगों से कुछ जानकारियां लेंगी और अगर पैसेंजर शादी करने में रुचि रखता है तो वो उसे शादी के रिश्ते भी मुहैया कराएंगी। रिश्ता आंटी के लॉन्च के साथ ही करीम ने सोशल मीडिया पर लोगों के मनोरंजन के लिए मुद्दा उपलब्ध करा दिया है। पाकिस्तान की दूसरी कंपनियों से लेकर सोशल मीडिया तक पर करीम की रिश्ता आंटी के लोग मजे ले रहे हैं।

कुछ लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट लाने के लिए करीम की क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ यूजर्स इस काम को बेवकूफाना हरकत बता रहे हैं। सबसे ज्या संख्या ऐसे यूजर्स की है जो रिश्ता आंटी के मजे ले रहे हैं। देखिए ऐसे कुछ लोगों के रिएक्शन्स:

Me : 1 paper main fail hogai hoon.

Ami : pic.twitter.com/mXCH99y2B3 — omgh. (@Mahnoorizhere) July 19, 2017

A cab rishta aunty is Pakistan’s response to Tinder? Bas kar forever alone ka naara Ab status taken hoga tumhara!#tacky pic.twitter.com/fxPJuKMLxF — Naila Inayat (@nailainayat) July 19, 2017

That moment when someone starts staring at you without nictating his eyes…….kameeny!!!itni b sundar nai main #RishtaAunty — سمیعہ سعید (@iamSamiaSaeed) July 20, 2017

My khala is a real rishta aunty so I’ll probably shift to uber so we don’t accidentally share a ride. — hani pareshani (@hypocrispy) July 19, 2017

‘Khan khafa na hona. Mein ne tujhse poochey baghair Careem ki Rishta wali Aunty ki service book karae hai. Setting ho jaegi dono bhaiyun ki’ pic.twitter.com/vM60nNtXrr — SIR .. (@SirJohnRoe) July 19, 2017

Where this entire #RishtaAunty might just be a viral-bait for @CareemPAK our life isn’t really a joke. Can they face rishta embarrassment? — Sana Nasir (@Im_Sana) July 19, 2017

Careem: Yo ride with us all you independent laydeeeezz Also Careem: Your rishta has arrived.#Careem #RishtaAunty #MixedMessages — Hamna Zubair (@hamnazubair) July 19, 2017

Son: how do you meet my mom?

Father: beta careem book karai thi discount me mil gai thi.#careem #rishtaaunty #halalride #bikgaihaigormint — Malik Mohsin (@maalikmohsin) July 19, 2017

Why rishta is so important & what make @CareemPAK think that a girl want2see a rishta aunty & that too on road or while traveling in city? pic.twitter.com/p5CnR6AkNR — Syeda Aliya Azhar (@aliyasyed48) July 19, 2017

First Published on July 21, 2017 5:21 pm