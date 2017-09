पाकिस्तानी टीवी एंकर ने उड़ाया मां दुर्गा का मजाक, फराह खान के पति से मिली बड़ी नसीहत

गुरुवार 21 सितंबर से नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में इस मौके पर श्रद्धालु मां दुर्गा के नौ रूपों की पूचा अर्चना करते हैं। हिंदुओं में इस त्यौहार का खास महत्व होता है। नवदुर्गा के इस पर्व में एक पाकिस्तान न्यूज़ एंकर ने हिंदुओं की चुटकी लेने की कोशिश की है। हालांकि अपनी इस हरकत के लिए ये एंकर हिंदुस्तानियों के साथ ही पाकिस्तानी यूजर्स के भी हमले का शिकार हो गया। दरअसल हुआ ये कि दुनिया न्यूज़ चैनल के एंकर ने मां दुर्गा की एक तस्वीर ट्वीट की है। इस तस्वीर में दुर्गा मां एक बाघ पर बैठी हैं। मोईद पीरज़ादा नाम के इस पाकिस्तानी एंकर ने दुर्गा मां की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा – हिंदू देवी शेर की सवारी कर रही हैं, खैर ये मैंने तो बनाया नहीं है..लेकिन क्या ये सच है? इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यता है या कुछ ऐतिहासिक घटना।

Hindu Goddesses riding on a lion; well! I didn’t create it; but is it true? Mythology or some historical facts? pic.twitter.com/tbJ5Q2pd3s

