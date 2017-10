महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहराने वाले बीजेपी IT सेल के प्रमुख का पुराना ट्वीट हुआ वायरल

2 अक्टूबर को जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, उसी समय भाजपा आईटी सेल के प्रमुख का एक बड़ा ट्वीट वायरल हो रहा था जिसमें महात्मा गांधी की हत्या के औचित्य को सही ठहराया गया था। दरअसल पीएम मोदी के बापू के प्रति उद्गार व्यक्त करने वाले ट्वीट कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख का एक पुराना ट्वीट वायरल हो गया जिसमें वह महात्मा गांधी की हत्या को सही ठहरा रहे थे। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने 2015 में यह ट्वीट किया था जिसके साथ एक लिंक साझा करते हुए लिखा गया कि मैंने गांधी को क्यों मार डाला, नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई महात्मा गांधी की हत्या का यह एक जवाब था, एक निष्पक्ष समाज को उसे जरूर सुनना चाहिए।

जब इस पर सवाल करते हुए किसी ने पुछा कि क्या इससे हत्या का औचित्य साबित हो सकता है, तब मालवीय ने कहा कि असल में ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां हत्याओं को स्वीकार्य माना गया है, आप इसके बारें में कानून देखें। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गांधी के हत्यारे RSS से जुड़े थे। सोशल मीडिया यूजर्स ने जब मालवीय के ट्वीट की निंदा करनी शुरू की तो उन लोगों को फिरंगी कहा जाने लगा।

BJP IT Head Amit Malviya disowns his IT cell member just like RSS disowned Godse. pic.twitter.com/RZu6Cp9HqQ — Wandering Nomad (@ShaitanKhopdi83) February 12, 2017

@amitmalviya BJP IT head thinks Godse had valid reasons to kill Gandhi (imgs @hi_paresh). With that logic nobody should be in jail! pic.twitter.com/wZU8MlK69u — Hazardous Sarcasm (@dhariyat007) October 3, 2017

That’s because bhakts can only count to 4. So Amit Malviya and dad Amit Shah can tell them there were 1000 cars pic.twitter.com/euHog7q9Lx — IndiaExplained (@IndiaExplained) October 3, 2017

Amit Malviya is no fringe, an office bearer who issues statements on behalf of BJP. @BJP4India must explain if it supports Gandhi or Godse? pic.twitter.com/Wm6rWQZgNq — Gaurav Pandhi (@GauravPandhi) October 3, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App