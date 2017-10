दिल्ली: नाइजीरियन शख्स को खंभे से बांधकर जानवरों की तरह पीटा, हैरान कर देगा वीडियो

आए दिने देश में दक्षिणी अफ्रीकी देशों के नागरिकों पर हमलों की खबरें सुनाई देती रही हैं। नाइजीरियन और भारतीय के बीच मारपीट की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में एक अफ्रीकन नागरिक के साथ दिल्‍ली में हैवानियत का एक वीडियो सामने आया है। यहां के मालवीय नगर इलाके में चोरी के आरोप में नाइजीरिया के एक शख्‍स को लोगों ने खंभे में बांध दिया और फिर लोहे की रॉड से उसे जमकर मारा। बाद में स्‍थानीय लोगों के हस्‍तक्षेप से उसे छुड़ाया गया और फिर बदहवास हालत में अस्‍पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि नाइजीरियन नागरिक नशे की हालत में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना करीब एक हफ्ते पहले की दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की है। इस मामले से जुड़ी एक एफआईआर भी सामने आई है। इसमें एक शख्स ने मामला दर्ज कराया है कि नाइजीरियन उसके घर चोरी करने आया था, लेकिन नशे की हालत में सीढियों से गिर गया।

#WATCH Nigerian national tied to a pole and beaten up by locals for alleged theft in Delhi’s Malviya Nagar (24.09.2017) pic.twitter.com/3zWgbeqvN5

— ANI (@ANI) October 9, 2017