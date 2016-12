‘न्यू ईयर ईव डे’: पुराने साल की आखिरी रात के लिए गूगल ने यह कैसा डूडल बनाया, देखिए

New Year Eve Google Doodle 2017: गूगल ने यह डूडल बनाया।

नया साल 2017 आने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इसको लेकर सर्च इंजन गूगल ने भी एक गूगल-डूडल बनाया। गूगल डूडल के बारे में बताते हुए लिखा गया, ‘सभी को नववर्ष की पूर्वसंध्या की बधाई। आज पूरी दुनिया में नए साल के इंतजार में लोग ऐसे ही इंतजार करते हुए घड़ियों को देख रहे हैं। लोगों के उसी इंतजार को देखते हुए यह डूडल बनाया गया है। ‘डूडल में एक घड़ी दिखाई गई है। जिसमें 12 बजने ही वाले हैं। वहीं एक जाल भी है जिसमें कई सारे गुब्बारे बंद हैं। वे सभी एकसाथ घड़ी को देख रहे हैं और 12 बजने का इंतजार कर रहे हैं। वे लोग इंतजार से उछल भी रहे हैं।

हालांकि, अगर भारत के नजरिए से देखें तो उछलते कूदते गुब्बारों को भारत के लोगों के रूप में भी देखा जा सकता है। जो पिछले दो महीनों में नोटबंदी की वजह से काफी परेशानी रहे। ज्यादातरों को उम्मीद है कि नए साल में मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी से होने वाली परेशानियों ने निजात देने के लिए कोई कदम उठाया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पचास दिनों के बाद तकलीफ कम होना शुरू हो जाएगी। गूगल लगभग हर किसी बड़े दिन या किसी खास शख्स को याद करते हुए डूडल तैयार करता है। पिछले साल भी गूगल ने नए साल पर डूडल बनाया था। उसमें पांच पंछियों को दिखाया गया था। जो कि अपने अंडों पर बैठकर नए साल पर बच्चों को जन्म देने का इंतजार कर रहे थे।

First Published on December 31, 2016 11:55 am