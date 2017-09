नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मां का नाम हुआ BBC की 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल

बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो वैसे हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते है लेकिन इस बार वो अपनी एक्टिंग या अवॉर्ड की वज़ह से नहीं बल्कि इस बार वो अपनी मां की वज़ह से सुर्खियों में आ गए हैं। उनकी मां मेहरुन्निसा सिद्दीकी को दुनिया भर की टॉप 100 महिलाओं में शामिल किया गया है। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तो वैसे हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते है लेकिन इस बार वो अपनी एक्टिंग या अवॉर्ड की वज़ह से नहीं बल्कि इस बार वो अपनी मां की वज़ह से सुर्खियों में आ गए है। उनकी मां मेहरुन्निसा सिद्दीकी को दुनिया भर की टॉप 100 महिलाओं में शामिल किया गया है।

यह ख़बर को सुनने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी काफी खुश हैं और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपनी मां के साथ एक ब्‍लैंक एंड वाइट फोटो शेयर करते हुए लिखा कि, ‘एक छोटे से गांव के परंपरावादी परिवार में आने वाली हर मुसीबत से जूझते हुए जिसने हिम्‍मत दिखायी, मेरी मां।’ बता दें कि, उनकी मां 65 साल की हैं और यूपी के छोटे से गांव से ताल्लुक रखती हैं। मायानगरी मुंबई में अभिनय के दम पर नवाज कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचे हैं।

A Lady who showed courage against all odds being in a conservative Family from a small village-My Mother #100MostInfluentialWomenInTheWorld pic.twitter.com/rtE9VnEP74

— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) September 27, 2017