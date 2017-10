लाइव शो के दौरान एंकर को शुरू हुआ लेबर पेन, प्रोग्राम पूरा कर ही उठी

न्यूज 4 चैनल पर लाइव शो के दौरान न्यूज पढ़ते समय एंकर नतालिया पासक्वारेला को लेबर पेन (प्रसव पीड़ा) शुरू हो गया। इसके बावजूद भी नतालिया ने अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से पूरा किया। कुछ दिन पहले ही नतालिया ने बेबी बंप के साथ अपनी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद जब वो अपना शो करने ऑफिस पहुंची तो बीच शो के दौरान उन्हें लेवर पेन शुरू हो गया। शो तब तक पूरा नहीं हुआ था नतालिया चाहती तो बीच शो को छोड़कर भी जा सकती थीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को खत्म किया। इतना ही नहीं उनकी हालत देखकर जब पैनलिस्ट बीच शो से जाने की सोचने लगे तो नतालिया ने उन्हें भी रोक लिया और शो खत्म कर जाने को कहा। काम के प्रति उनका ये जुनून देखकर उनके साथियों ने नतालिया की जमकर तारीफ की।

शो खत्म होने के बाद ऑफिस में मौजूद उनके साथी फौरन उन्‍हें अस्‍पताल ले गए जहां उन्‍होंने बेटे को जन्‍म दिया। जानकारी के मुताबिक नतालिया न्यूयॉर्क टेलीविजन के न्यूज 4 चैनल की एंकर हैं जो अपने काम को लेकर बेहद गंभीर बताई जाती हैं।

A beautiful blessing decided to make his entrance early! Thankful for all of the well wishes. Our hearts are full! http://t.co/z7cFuqu96P pic.twitter.com/ehGmVGfJw8

— Natalie Pasquarella (@Natalie4NY) September 29, 2017