मुंबई से अशोक प्रधान नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि यह वही लड़का है जिसपर दो लड़कियों ने उनको देखकर हस्तमैथुन करने का आरोप लगाया था। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़का दिख रहा है जो कि ट्रेन के अंदर अश्लील हरकत कर रहा है। दो लड़कियां आपस में बात करते हुए उसका वीडियो बना लेती हैं। लड़कियों का दावा है कि वह उनको देखकर वह सब कर रहा था। यह वीडियो जून से लगातार शेयर हो रहा है। लड़कियों का दावा है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की इसलिए उन्हें वीडियो को सोशल मीडिया पर डालना पड़ा। वीडियो के वायरल होने के लगभग दो हफ्ते बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।

वीडियो में क्या है ?

लड़की कैमरे के सामने कहती है कि उसको यकीन नहीं हो रहा कि वह जो देख रही है वह सच है। फिर वह अपनी सहेली को वहीं छोड़कर पुलिसवालों को बुलाने के लिए चली जाती है। वह वापस आते हुए अपने साथ एक पुलिसवाले को लाई होती है। उसके सामने वह अपनी सहेली से पूछती है कि वह लड़का कहां गया। सहेली बताती है कि जो लड़का बैग और छाता लेकर गेट पर खड़ा है वह वही है। इसपर पुलिसवाला कहता है कि हो सकता है कि वहां उसका भी रिजर्वेशन हो। इसपर लड़की कहती है कि वह तो ठीक है लेकिन लड़का ट्रेन में ऐसा कैसे कर सकता है ? इसपर पुलिसवाला कहता है कि लड़की को कहीं और सीट देख लेनी चाहिए। इतना कहकर पुलिसवाला वहां से चला जाता है। वीडियो में पुलिसवाले को जाते हुए भी दिखाया गया है। वीडियो के अंत में लड़की दिखाती है कि लड़का ट्रेन में नहीं था। वह कहती है कि अगर लड़की फिर से मिला तो वह उसका चेहरा भी दिखाएगी।

देखिए वीडियो

#WATCH: Woman flashed at in Mumbai train, victim shoots video and shames pervert #ShameThePerverts pic.twitter.com/XcMMuUvcq1

