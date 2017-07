सुषमा स्वराज की सैलरी पूछ रहा था शख्स, पति स्वराज कौशल ने दिया हैरान करने वाला जवाब

जैसा की हम सभी जानते हैं कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर काफी सक्रीय रहती हैं, खासतौर पर वे ट्विटर पर ज्यादा दिखाई देती हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर भी स्वराज अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट रहती है। वे ट्विटर पर लोगों की शिकायतें सुनती है और उनकी मदद के लिए कुछ न कुछ कदम भी उठाती है। इसी तरह उनके पति स्वराज कौशल जो कि मिजोरम के गवर्नर है, वे भी अपने मजाकिया अंदाज को लेकर ट्विटर यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। इन दिनों ट्विटर यूजर उनके द्वारा एक यूजर को दिए गए जवाब की काफी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कई यूजर्स का दिल जीत लिया है।

हाल ही में नेम कैननॉट बी ब्लैंक नाम के एक यूजर ने स्वराज कौशल से पूछा था कि सुषमा स्वराज की कितनी सैलरी है। आपराधिक मामलों के वकील रह चुके कौशल बेहद ही चतुराई के साथ ऐसे यूजर्स को जवाब देते हैं। ऐसे ही सुषमा स्वराज की सैलरी पूछने वाले इस यूजर को बहुत ही चतुराई के साथ जवाब देते हुए कौशल ने ट्वीट किया “देखो- मेरी उम्र और मैडम की तनख्वाह नहीं पूछो. यह बहुत ही गलत आदत है”। इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में लिखा “अरे चंदा लेना हो तो सीधा मांग लो, तनख्वाह क्यों पूछते हो”।

Dekho – Meri umar aur Madam ki tankhah nahin poochho. These are bad manners. http://t.co/p7wcxI622l

स्वराज कौशल के इस ट्वीट के बाद कई यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक ने लिखा इस ट्वीट ने रुला दिया, तनख्वाह कितनी है, इससे अच्छा मेहनत पूछ लेते। एक ने लिखा सर तनख्वाह के साथ ऊपर की कमाई कितनी है। एक ने लिखा बहुत अच्छा जवाब दिया है सर, आजकल लोग महिलाओं की उम्र उनके काम के अनुभव को लेकर लगा रहे हैं लेकिन कुछ सैलरी जानने के लिए जिज्ञासु हैं। एक ने लिखा सर आपके ट्वीट ने मेरा दिन शानदार बना दिया।

LOL, great Reply sir. These days, people guess a woman’s age by her work experience but remain curious on our salary

— Kajal Arora (@Kajal_Fly) July 10, 2017