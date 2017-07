भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने बुधवार को आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे आईसीसी महिला विश्व कप मैच में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है। वह वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने इंग्लैंड की बल्लेबाज चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़ा, जिनके नाम 5,992 रन दर्ज थे। मिताली ने यहां खेले जा रहे विश्व कप मैच की पहली पारी के 29वें ओवर की चौथी गेंद पर एक रन लेते ही यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस मैच से पहले वह इस मुकाम से 34 रन दूर थीं। यह मिताली का 183वां मैच और 164वीं पारी है। इस मैच में उन्होंने 114 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से 69 रनों की पारी खेली। उनके नाम अभी तक 51.52 की औसत से 6,028 रन दर्ज हैं। वनडे में उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 114 है। उनके हिस्से पांच शतक और 49 अर्धशतक हैं। एडवर्ड्स ने 191 मैचों की 180 पारियों में 38.16 की औसत से 5,992 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में आस्ट्रेलिया की बल्लेबाज बेलिंडा क्लार्क तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 118 मैचों की 114 पारियों में 47.49 की औसत से 4,844 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक भी जमाया है। उनका सर्वोच्च स्कोर 229 रन है।

मिताली की इस शानदार उपलब्धि पर उन्‍हें बधाई देने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। क्रिकेटरों से लेकर राजनेताओं, सिने जगत की हस्तियों ने मिताली राज को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ममता ने ट्वीट किया, “वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनने पर बधाई हो मिताली राज। हमें आप पर गर्व है।” भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्‍तान विराट कोहली ने लिखा, ”भारतीय क्रिकेट के लिए महान क्षण, मिताजी राज महिलाओं के एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली बल्‍लेबाज बन गई हैं। चैम्पियंस की तरह।”

देखें मिताली राज की इस उपलब्धि पर मशहूर हस्तियों की प्रतिक्रिया:

Congratulations, @M_Raj03 for this spectacular feat. You’ve elevated Women’s Cricket to a great height. More power to you. #MithaliRaj http://t.co/0gvsCW8PiY — Maneka Gandhi (@Manekagandhibjp) July 12, 2017

A great moment for Indian Cricket, @M_Raj03 becomes the highest run scorer in Women's ODI Cricket History today. Champion Stuff! — Virat Kohli (@imVkohli) July 12, 2017

Congratulations legend Mithali Raj @M_Raj03 on becoming the highest run scorer in Women ODIs.All time great. Wish the team the best#IndvAus — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) July 12, 2017

Mithali Raj becomes the highest run scorer in Women's ODI Cricket History today. Super achievement ! @BCCI @M_Raj03 — ajinkyarahane88 (@ajinkyarahane88) July 12, 2017

Congratulations Mithali Raj for becoming the leading run-getter in ODIs. We are proud of you. @M_Raj03 @BCCIWomen — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) July 12, 2017

9-5-2017: Jhulan Goswami – became highest wicket-taker (189).

Today: Mithali Raj – became highest run-getter (5993*) in Women's ODIs#WWC17 — Mohandas Menon (@mohanstatsman) July 12, 2017

Congratulations Mithali Raj @M_Raj03 on becoming world's leading run-scorer in women's ODI, the first woman to go past 6000-run mark. — Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) July 12, 2017

World Record! Congratulations to Mithali Raj for making the entire nation proud, becoming the first woman to score 6000 runs in ODI cricket pic.twitter.com/fyZ7MKXO92 — Om Prakash Mathur (@OmMathur_bjp) July 12, 2017

Congratulations @M_Raj03 for becoming the highest ever run scorer in the history of women's ODI cricket.We are proud of u #WomensWorldCup — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 12, 2017

Seen the growth of @M_Raj03 from the age of 10 to becoming the 1st women cricketer 2 score 6⃣0⃣0⃣0⃣ ODI runs! Proud of u Mithali

First Published on July 12, 2017 8:44 pm