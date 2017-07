मिस साउथ अफ्रीका डेमी ने दस्ताने पहनकर की अश्वेत, HIV पॉजेटिव बच्चों से मुलाकात, लोगों ने किया ट्रोल

दक्षिण अफ्रीका की ब्यूटी क्वीन डेमी ली नेल पीटर्स हाल ही में सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। डेमी ने एक सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया था लेकिन उन्होंने शायद ही सोचा होगा कि काम करते हुए दस्ताने पहनने से उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो शहर के एक अनाथालय में ब्यूटी क्वीन ने बच्चों के लिए दोपहर के खाने का इंतजाम कराया था। डेमी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट (@Official_MissSA ) के मुताबिक अनाथ और एचआईवी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए स्पेशल खाने का इंतजाम किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान डेमी की बच्चों के साथ लंच करते हुए ली गई तस्वीरों ने ट्विटर पर उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं।

लोगों ने उन परबच्चों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाकर जमकर आलोचना की। कई लोगों ने उन पर रेसिस्ट होने के आरोप भी लगाए क्योंकि अनाथालय में ज्यादातर अश्वेत बच्चे मौजूद थे। वहीं कई लोगों ने डेमी की आलोचना करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। लोगों ने रोजमर्रा के ऐसे कामों जिन्हें करने के लिए दस्तानों की जरूरत नहीं होती, उन्हें दस्ताने पहन कर करते हुए तस्वीरें पोस्ट की। एक तस्वीर में डेमी दस्ताने पहन कर बच्चों के साथ खाना खाती हुई नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को लेकर लोगों ने सवाल उठाए कि क्या वह हमेशा ही दस्ताने पहनकर खाना खाती हैं।

Winter is for yummy soup, fresh bread rolls and cozy blankies supporting @themaslowhotel ‘s #wintersoupdrive pic.twitter.com/n4lzOjpPTA — Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) July 5, 2017

ट्विटर पर कड़ी आलोचना झेलने के बाद डेमी ने अपनी सफाई भी पेश की। डेमी ने कहा कि उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने के लिए दस्तानों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई पेश की। डेमी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा करने से मैंने लोगों की भावनाओं को आहत किया है तो मैं उनसे माफी चाहती हूं। इस ट्वीट के बाद कई लोग उनके बचाव में भी आए। कुछ लोगों ने कार्यक्रम के दौरान उनकी बिना दस्तानों वाली तस्वीरें भी साझा की और उनका बचाव करने की कोशिश की।

To everyone asking about the gloves, I truly hope that you’ll hear my heart and understand that it came from a place of wanting to do good. pic.twitter.com/Pl5amM2gEM — Demi-LeighNel-Peters (@DemiLeighNP) July 5, 2017

लोगों ने किया ट्रोल, कुछ ने किया बचाव

When your hands are feeling a bit dry but hygiene always comes first… #MissSAChallenge pic.twitter.com/UjHuV3CHNE — wild thots ✨ (@amanda_mpedi) July 6, 2017

Making myself a hot mix

Note: Hygiene is important#MissSAChallenge pic.twitter.com/Jb94uVZXZQ — shawty♡ (@ZamaMbuthuma) July 6, 2017

#MissSAChallenge studying can be hard when you have to consider hygiene pic.twitter.com/QZSn8pbMlo — Griffiths Mahlangu (@King_Mahlela) July 6, 2017

And we say this because we can spot the difference here. White children are cleaner and need no gloves, isn’t it? pic.twitter.com/OdeWiG6euq — Isaac Mangena (@Ice_Izo) July 5, 2017

So she was not racist here? You guys need to stop flying with popular opinions. Some of us aren’t even contribute to our communities but…. pic.twitter.com/9BsYZiBSFZ — Mbulelo Mbali (@MbuleloMbali) July 5, 2017

it’s wonderful to see Miss SA helping out… it really inspires me… Hold on!! TF with the gloves now!?? #FallenAngel pic.twitter.com/rJ5KKlTRJZ — 9950 (@Denco_SA) July 8, 2017

This looks so wrong — Pelle Salim Vezi (@XolaniPellz) July 6, 2017

This is utter nonsense…….you even are shameless to put such rubbish out here and call it charity. Yuck — Clare Chewe Malama (@Bana_Mubanga) July 7, 2017

