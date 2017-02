मार्कंडेय काटजू की सलाह की वजह से दलित लड़की जी रही खुशहाल जिंदगी, फेसबुक पर कहा- शुक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे जस्टिस मार्कंडेय काटजू अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा मे रहते हैं वो कई बार फेसबुक पर सलाह भी देते है जिस पर कई बार हंगामा हो जाता है लेकिन एक लड़की ने काटजू को उनके सुझाव के लिए धन्यवाद दिया है। दरअसरल दो साल पहले एक लड़की ने काटजू को अपने परेशानी बताई थी। लड़की ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत प्यार करता है लेकिन लड़के के माता-पिता नहीं चाहते कि वो मुझसे शादी करे क्योंकि वो दलित है। इसके बाद काटजू ने लड़की ने सलाह दी की वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करें कि या तो वो अपने माता-पिता को चुनें या उसे। सारी जिंदगी ऐसे ही नहीं चल सकता। अब दो साल के बाद लड़की ने काटजू उनकी सलाह के लिए धन्यवाद कहा है।

काटजू ने कई ऐसे बयान हैं जिनकी वजह से वो विवादों में रहें हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने महात्मा गांधी को ब्रिटिश एजेंट और सुभाष चंद्र बोस को जापानी एजेंट बताया था। उनके इस बयान से संसद में हंगामा हुआ। कुछ साल पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता शाज़िया इल्मी को किरण बेदी से सुंदर बताया था। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जमकर आपत्ती हुई। काटजू ने कहा था, “मेरे जैसा आदमी भी जो आम तौर पर वोट नहीं देता (क्योंकि मैं सभी भारतीय राजनेताओं को लफंगा और धूर्त समझता हूँ), शाजिया को वोट देता!” इनके अलावा काटजू सनी लियोनी पर बयान देकर चर्चा में आ चुके हैं। ‘बिग बॉस’ से सनी लियोनी चर्चा में आई थीं। उन्हें लेकर बहुत लोगों ने आपत्ति जताई थी। लेकिन काटजू ने कहा था कि अमरीकी पॉर्न स्टार के अतीत के लिए उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए।



First Published on February 10, 2017 10:40 am