वायरल वीडियो: पुलिस अफसर ने बाइक की चाबी छीनी तो युवक ने किया FB Live, मुंह छिपाते रहे सभी अफसर

सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज सिर्फ एंटरटेन्मेंट के लिए ही नहीं होता। वहीं सोशल साइट फेसबुक के एफबी लाईव के इस्तेमाल को आप सभी जानते हैं। अमूमन सभी लोग इसका इस्तेमाल अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं लेकिन असम में एक शख्स ने इसका इस्तेमाल अनोखे अंदाज में किया है। असम के रहने वाले पार्थ पी बोरुआ का दावा है कि वह अपने किसी काम से अपनी बाइक पर जा रहा था, तभी उसकी बाइक को रोककर डॉक्युमेंट्स मांगे गए। पार्थ के वायरल हो रहे एफबी लाइव वीडियो में वह बोल रहा है कि उसने डॉक्युमेंट्स इसलिए देने से मना किया क्योंकि मौके पर कोई सीनियर ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर मौजूद नहीं था। इसी बात को लेकर पार्थ का दावा है कि उसकी बाइक की चाबी निकाल ली गई।

वीडियो में पार्थ पुलिस अफ्सरों से हो रही अपनी बहस भी दिखा रहा है। वीडियो में पार्थ पुलिस वालों से कानूनी जानकारी देने को कह रहा है और दावा कर रहा है कि उन्हें उसकी डॉक्युमेंट्स मांगने का कोई अधिकार नहीं। पार्थ वीडियो के कुछ हिस्सों में यह भी कह रहा है कि अगर अफ्सरों को अधिकार है तो वो उसे ऑर्डर की लिखित कॉपी दिखाए या फिर ऑनकैमरा कहें। इसी बीच वीडियो में मौजूद कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी थोड़ी-बहुत कहा-सुनी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को 7 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।

देखें वीडियो

इसी बीच मामले को लेकर पार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पार्थ को IPC 294 और 353 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उस पर सार्वजनिक स्थल पर बदसलूकी करने और एक पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के चार्जिस पर गिरफ्तार किया गया है।

First Published on February 18, 2017 9:16 am