दिल्ली में कुछ शराब की दुकानों पर लगा ‘मनीष दा ठेका’ का पोस्टर

देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों के पास चल रहे शराब के ठेकों को लेकर लोगों में काफी रोष है। इसका विरोध भी लगातार हो रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए इस पर जल्द कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन बुधवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये एक प्रोसेस है और इसमें वक़्त लगेगा। वहीं आम आदमी सेना और दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने स्कूलों के 100 मीटर दायरे में चल रही शराब की दुकानों का नामकरण उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नाम पर रखने की मुहिम शुरू की है। इसी कड़ी में मयूर विहार में रियान स्कूल के सामने चल रहे शराब के ठेके का नाम ‘मनीष दा ठेका’ रख दिया गया। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सिसोदिया और उनकी सरकार का हर ठेके में कमिशन है, इसलिए वो इन्हें बन्द नहीं कराएगी।

Shutting down of all Alcohol shops nearby school is under process. Proper procedure being followed: @msisodia

