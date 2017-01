राहुल का फटा कुर्ता देख गाजियाबाद के एक मैनेजर ने भेजा 100 का डिमांड ड्राफ्ट, लिखा-सिलाई करवा लें

रैली के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का फटा कुर्ता दिखाना गाजियाबाद के एक मर्केटिंग मैनेजर को इतना बुरा लगा कि उन्होंने राहुल के नाम 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भेज दिया। राहुल ने ऋषिकेश में एक रैली के दौरान सोमवार (16 जनवरी) को अपना मोदी सरकार की नोटबंदी पर आलोचना करते हुए अपना फटा कुर्ता दिखाया था। उनके इस फटे कुर्ते पर मुकेश कुमार मित्तल ने उन्हे एक चिट्ठी के साथ डिमांड ड्राफ्ट भेजा है जिस पर लिखा है कि मुझे आपकी सादगी पर गर्व के साथ साथ काफी दुख भी हुआ है। मैं 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट संख्या 071691 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा एम. एम. एच. कॉलेज का प्रेषित कर रहा हुं। कृपया मेरी छोटी सी भेट स्वीकार करके अपना कुर्ता की सिलाई करा लें। मैं आपका आभारी रहूंगा।

आपको बता दें कि राहुल का ड्राफ्ट भेजने वाले शख्स का नाम मुकेश कुमार मित्तल है और वो एक फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। मुकेश ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से 100 रुपए का डीडी बनवाया और उसके बाद मंगलवार को उसे राहुल गांधी को स्पीड पोस्ट कर दिया। इससे पहले राहुल ने सोमवार को एक जनसभा में ऋषिकेष में कहा कि मोदी की इमेज और कामों में फर्क दिखता है। उन्होंने कहा था,”15 लाख का सूट और चरखा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है। चरखे का मतलब गरीब लोगों का खून-पसीना होता है।” राहुल ने अपना फटा कुर्ता दिखाते हुए कहा,”मेरे कुर्ते का पॉकेट फटा हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता,लेकिन मोदी जी का कपड़ा कभी नहीं फटता होगा और वो गरीब की राजनीति करते हैं।”

First Published on January 19, 2017 5:32 am