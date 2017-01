खाने का लालच देकर बंदर को फुसलाया फिर चेहरे पर जड़ा जोरदार तमाचा, सामने आया VIDEO

जानवरों के साथ होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए विभिन्न संस्थाएं काम कर रही है और लोगों को इस संबंध में जागरुक कर रही है। हालांकि इस तरह की घटनाओं रोज ही देखने को मिलती है। राजस्थान के जोधपुर जिले में जानवर के साथ क्रूरता का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है। हैरान कर देने वाले इस वीडियो में एक शख्स पहले तो बंदर को खाना खिलाता है और जब बंदर खा रहा होता है उसी दौरान चेहरे पर जोरदार वार करता है। इस घटना की वीडियो सामने आने के बाद इसकी आलोचना की जा रही है।

यू-ट्यूब पर पोस्ट किया गया यह वीडियो जोधपुर के मंडोर गार्डन का है। एक बंदर गार्डन की दीवार पर बैठा है। इस दौरान टोपी लगाए एक शख्स बंदर के पास साथ हाथ बढ़ाते हुए खाने लेकर जाता है। बंदर जैसे ही उस खाने लगता है कि वह शख्स उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है। हमला इतना जोर से किया गया कि बंदर दीवार से गिर गया। इस दौरान हमला करने वाले और साथी भी वही मौजूद थे, जो इस घटना पर हंस रहे थे।

इस वीडियो पर यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है कि जानवारों पर अत्याचार करना कायरता है। यह वीडियो नवंबर में यू-ट्यूब पर मजाक के लिए पोस्ट किया गया था। जो पिछले कुछ दिनों से फिर से शेयर किया जा रहा है। जानवरों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता (एनिमल एक्टिविस्ट) ने इसे क्रूरता करार देते हुए यू-ट्यूब से अपील की है वह इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए सुनिश्चित करे कि एंटरटेनमेंट के लिए जानवारों के साथ होने वाली क्रूरता को पोस्ट नहीं किया जाना चाहिए। 23 जनवरी को पोस्ट किए गए इस वीडियो को एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

First Published on January 25, 2017 10:48 am