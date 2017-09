रणबीर कपूर के साथ सिगरेट पीने पर माहिरा खान की पाकिस्तानियों ने लगाई क्लास

पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के साथ सिगरेट पीते हुए रणबीर कपूर की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन्हें लेकर पाकिस्तानी यूजर्स ने माहिरा को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। इन तस्वीरों में जहां माहिरा सफेद बैकलेस ड्रेस में नजर आ रही हैं, वहीं रणबीर सिंपल शर्ट और जींस में दिख रहे हैं। कुछ यूजर्स ने माहिरा की ड्रेस पर आपत्ति जताते हुए लिखा है कि उन्हें ऐसी ड्रेस पहनने पर शर्म आनी चाहिए। कुछ यूजर्स ने माहिरा की इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा है कि The Rise and fall of Mahira Khan. कुछ ने सवाल किया है कि माहिरा को सिर्फ रणबीर ही मिले थे। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये तस्वीरें कब खींची गई हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के एक होटल के बाहर की हैं।

इन तस्वीरों को देखकर फिर एक बार ये कयास लगने भी शुरू हो गए हैं कि रणबीर और माहिरा रिलेशनशिप में हैं। इससे पहले मार्च में भी दोनों दुबई में साथ दिखे थे। यहां आयोजित ग्लोबल टीचर प्राइज गाला में दोनों ने रेड कारपेट पर साथ वॉक किया था। दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देखकर उसी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि दोनों ने ही कहा था कि दोनों सिंगल हैं और खुश हैं। रणबीर के साथ रिलेशन को लेकर भी माहिरा ने सफाई दी थी कि वो सिर्फ काम के सिलसिले में साथ थे। इसके पीछे कोई और वजह नहीं है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App