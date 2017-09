2019 लोकसभा चुनाव के लिए डेढ़ साल का समय बाकी है लेकिन बीजेपी इस चुनाव के लिए रणनीति बनाने में अभी से जुट गई है। चुनावी रणनीति का तानाबाना बुनने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने दो दिवसीय बैठक आयोजित की है जो कि दिल्ली में रविवार से शुरू हो चुकी है। साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस बैठक में पार्टी के सभी सांसदों, सभी विधायकों, पार्षदों और प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों समेत 2000 नेताओं को बुलाया गया है। बतीयी जी रहा है कि सोमवार को बैठक के दूसरे दिन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन खास होगा जो कि आने वाले समय में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगा। इसी बीच बीजेपी कार्यकारिणी की इस बैठक में मेड इन चाइना एंट्री कार्ड की खबर सामने आई है।

दरअसल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में चल रही इस बैठक में लोगों को जो एंट्री कार्ड दिये गए हैं वो मेड इन चाईना हैं। एंट्री पास के बैकसाईड में अंग्रेजी भाषा के साथ ही चीनी भाषा में नाम, पोस्ट, यूनिट और नंबर लिखे गए हैं। इतना ही नहीं उपर मेड इन चाइना का स्टीकर भी लगी हुई है।

this is the backside of entry pass for @BJP4India national executive meet. Made in China. Over to SJM @ashwani_mahajan @IndianExpress pic.twitter.com/UVgBCMxk4A

— Liz Mathew (@MathewLiz) September 25, 2017