कोलकाता में एक शख्स को कथित रूप से एक शॉपिंग मॉल में जाने से इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वह धोती पहने हुए था। देबलीना सेन नाम की एक फेसबुक यूजर ने दो वीडियो पोस्ट कर यह दावा किया है। सेन के मुताबिक कोलकाता के पार्क सर्किस इलाके में स्थित क्वेस्ट मॉल (Quest Mall) में एक शख्स को मॉल में सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं दी क्योंकि वह धोती पहने हुए थे। फेसबुक पर यह पोस्ट महज 4 घंटों के अंदर ही काफी वायरल हो गई है। देबलीना सेन ने दो वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। पहले वीडियो में पार्किंग में सुरक्षा गार्डों ने धोती पहने शख्स को मॉल में दाखिल होने से रोक दिया है। मैनेजमेंट से एक अधिकारी, रोके गए शख्स से बातचीत करते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। देबलीना की पोस्ट के मुताबिक धोती पहने शख्स ने जब अंग्रेजी भाषा में उस अधिकारी से बातचीत की तब जाकर उसने वॉकी-टॉकी पर अपने सीनियर से आज्ञा लेने के बाद उन्हें मॉल में एंट्री दी।

वहीं दूसरा वीडियो मॉल में एंट्री मिलने के बाद का है। यहां उनकी बातचीत एक महिला अधिकारी से होती है। महिला अधिकारी वीडियो रिकॉर्ड करने से उन्हें मना करती हैं। सेन के मुताबिक मैनेजमेंट ने साफ कहा कि वह धोती या लुंगी पहने हुए लोगों को मॉल में एंट्री नहीं देते।इसके बाद सेन ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि यह व्यवहार एक तरह की नस्लीय प्रोफाइलिंग कर भेदभाव करने जैसा है। उन्होंने यह भी लिखा कि वह देश के लिए शर्मिंदगी महसूस करती हैं। सेन ने अंग्रेजी में पोस्ट लिखकर पूरी घटना की जानकारी दी। वहीं वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। लगभग 4 घंटों के भीतर ही 70 हजार से ज्यादा व्यूज वीडियो को मिल चुके हैं और यह लगातार बढ़ रहे हैं।

देखें वीडियो

पढ़ें देबलीना सेन की पूरी पोस्ट

Yet another incident. After a series of restaurants it’s now a mall refusing entry to someone. A man wearing a dhoti and kurta was not allowed to enter Quest Mall in Kolkata today. Apparently wearing dhoti or lungi isn’t allowed in this particular mall anymore. This form of racial profiling has induced in our society so much that it’s disgusting. The guards outside stopped him and confirmed with someone over the Walky-talky and then let him enter only because the man in question argued in ENGLISH. When inside we approached the management team there and the man clearly stated that they DO NOT ALLOW people wearing dhoti and lungi to enter. Further more when the manager of the place ( some woman) came in and sat down to talk asked me strictly that I cannot video record anything even though I clearly have the right to record anything in a public space. That’s when we decided it’s best to leave the place to rot.

I feel sorry for the state of our nation today and I’m sorry I WILL NOT KEEP QUIET ANYMORE AND WILL QUESTION THE AUTHORITY!!!

#hatequestmall #racialdiscriminationbyquestmall #boycottquestmall #explainthisshit

First Published on July 15, 2017 7:28 pm