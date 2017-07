अमरनाथ यात्रियों की हत्या पर भावुक हुए अशोक पंडित, बोले-थक गया हूं RIP लिख लिखकर

अमरनाथ यात्रा में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में गम का माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टीयां और गणमान्य लोगों ने इस हमले की निंदा का है। अमरनाथ यात्रा कश्मीर के रास्ते से होकर गुजरती है। जहां एक तरफ कश्मीर से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं एक टीवी बहस में इस मुद्दे पर बोलेते हुए कश्मीरी पंडित अशोक पंडित भावुक हो गए। अशोक ने कहा कि मैं आरआईपी लिख लिख कर थक गया हूं। मैं लाशों को घर में आते देख देख कर थक गया हूं, मैं परिवारों को रो रोकर देखते हुए थक गया हूं। हमारी सरकारें , हमारे नेता इसे जंग नहीं मानेंगे, ये हमारे घर में घुस घुस कर मारते रहेंगे। हम मर रहे हैं, सैनिक मर रहा है। हम यहां आपस में बैठकर आपस में लड़ रहे हैं। कश्मीर का सारा आतंकवाद हमको बेवकूफ मना रहा है। जब तक हम इनको दुश्मन नहीं समझेंगे तब तक ऐसे ही बस में निकाल कर लोगों को मारते रहेंगे।

इससे पहले मंगलवार को गुजरात के पांच अमरनाथ यात्रियों का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं इस घटना से गुस्साए लोग राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। पांचों तीर्थयात्रियों को अंतिम विदाई देने के लिये बड़ी संख्या में लोग उमडे़। ये तीर्थयात्री वलसाड, नवसारी और सूरत शहर के रहने वाले थे। आतंकवादियों ने कल रात अनंतनाग जिले में उनकी बस पर हमला करके छह महिलाओं समेत सात तीर्थयात्रियों की हत्या कर दी थी, जबकि 19 लोग घायल हुए थे। बस इस महीने की शुरूआत में दक्षिण गुजरात के वलसाड शहर से अमरनाथ गई थी। बस में 54 यात्री सवार थे।सात मृतकों में से दो महिलाएं उषा सोनकर और निर्मला ठाकुर पड़ोसी महाराष्ट्र की थीं।

इससे पहले दिन में सात तीर्थयात्रियों के शव के साथ घायलों को भारतीय वायु सेना के विमान से सूरत हवाई अड्डे लाया गया। गुस्साए लोगों ने समूचे राज्य में हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और उपमुख्यमंत्री निष्तिन पटेल शवों और घायल तीर्थयात्रियों को लेने के लिये हवाई अड्डे पर मौजूद थे।

मृतकों की पहचान लक्ष्मीबेन पटेल :निवासी वलसाड शहर:,सुरेखा पटेल :वलसाड में उडवाडा निवासी:, रतिलाल पटेल :वलसाड में कुंटा गांव निवासी:, चंपाबेन प्रजापति :नवसारी जिले में गांडेवी निवासी: और सुमित्रा पटेल : सूरत निवासी: के तौर पर की गई है।

First Published on July 12, 2017 12:52 am