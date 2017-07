टीवी पर हाफ पैंट पहनकर पहुंचे F1 रेसर करुण, मां ने देखी फोटो तो ट्विटर पर ही लगा दी डांट

भारत के मशहूर रेसिंग ड्राइवर और कमेंटेटर करुण चंडोक को आपने टीवी पर अक्सर कमेंटरी करते हुए या फिर रेसिंग मैच के दौरान ही देखा होगा, लेकिन इस बार वो किसी और वजहों से सुर्खियों में हैं। वजह अगर आप सुनेंगे तो शायद एक बार आपको हंसी आ जाए। दरअसल, हुआ कुछ यूं। कुछ दिन पहले एक रेसिंग मैच के दौरान करुण 4 एफ वन चैनल पर कमेंट्री कर रहे थे। कमेंट्री के दौरान उन्होंने शॉर्ट्स पहना हुआ था। उसी वक्त टीवी पर ब्रेक आ गया और चैनल ने उनकी यह तस्वीर अपने ऑफिसियली ट्वीटर हैंडल से पोस्ट कर दी। ट्वीटर पर तस्वीर उनकी मां चितरा चंडोक ने देखी। उन्होंने अपने बेटे को ट्वीटर पर ही डांट दिया। मां की डांट पर करुण चुप्पी साधे रहे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा। लेकिन अब यही ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देखते ही देखते इस ट्वीट पर लोगों के कई मजेदार रिट्वीट आने लगे।

मां ने ट्वीटर पर पोस्ट किए गए फोटो में जैसे ही अपने बेटे को को शॉर्ट पहने पहने हुए देखा, वो भड़क गई। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, ‘प्लीज़ मेरे बेटे के वनमानुषों जैसे पैरों को अपने ट्विटर पर न दिखाएं। करुण, तुमने कहा था न कि टीवी पर शॉर्ट्स नहीं पहनोगे!’

Karun takes a breather in the commentary box We’re on air tomorrow but he and Ben still broadcast to partners around the world #C4F1 pic.twitter.com/yyaoPiEjiZ — Channel 4 F1® (@C4F1) July 7, 2017

PLEASE DONT PUT MY SONS ORANGUTAN LEGS

ON YOUR TWITTER I BEG YOU.@karunchandhok YOU TOLD ME YOU WOULD TRY NOT TO WEAR SHORTS ON TV

MUM http://t.co/RXeBb9qg7y — Chitra Chandhok- (@chitrachandhok) July 7, 2017

इस तस्वीर में करुण पैर ऊपर करके सुस्ता रहे हैं जिसे देखकर उनकी मां चित्रा चंडोक भड़क गई। उन्होंने बिना देरी किए हुए उसी समय ट्वीट करके बेटे करुण को टीवी पर शॉर्ट्स पहनने के लिए डांट पिला दी। मां की ट्वीट का जवाब करुण सिर्फ ”Err…. Hi Mum!” ही दे पाए। वहीं चित्रा के इस ट्वीट को 700 से ज्यादा बार पसंद किया गया है और 378 बार रिट्वीट किया गया।

एक महाशय लिखते हैं, ”कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने बड़े हैं। हमारी माताएं हमें शर्मिंदा करने के लिए रास्ते खोज ही निकालती हैं। चेन्नई माताओं एफटीडब्लू!”

@chitrachandhok , no matter how old we are, our moms will ALWAYS find a way to embarrass us Chennai moms FTW ! — Eshwer Shivaprakash (@eshshiv) July 7, 2017

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है, ”उनकी मां ने उन्हें बहुत कुछ कहकर बुलाया है लेकिन वनमानुषों जैसे पैर…ये तो कमाल था…।”

Been called many things by my mother but never orangutan legs… simply brilliant! Mrs C is a legend — Jazz K (@backupwala) July 8, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 3:44 pm