कमाल आर खान ने पोस्ट की नरेंद्र मोदी के हमशक्ल की तस्वीर, लोग लेने लगे मजे

कॉन्ट्रोवर्सी के शहंशाह कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने एक और ट्वीट किया है। वैसे अमूमन ट्विटर पर कमाल आर खान कुछ भी लिखें, ट्रोल होने से वह बच नहीं पाते। ऐसे ही उन्होंने एक नया ट्वीट किया है जिसे लेकर लोग दोबारा उनका मजाक बना रहे हैं। खान ने इस ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी के एक हमशक्ल की तस्वीर ट्वीट की है। तस्वीर में पीएम मोदी का एक हमशक्ल किसी रेवले स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह फोटो काफी वायरल हो रही है। ऐसे ही खान ने इसे ट्वीट करते हुए लिखा, “अगर आप पीएम नरेंद्र मोदी पर कोई फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, तो इस डुप्लिकेट से रोल करने के लिए पूछ सकते हैं। 100% सेम टू सेम!”

बस इसके बाद होना क्या था! कमाल खान के इस ट्वीट पर लोगों ने उनसे मजे लेना शुरू कर दिए। लोगों ने अलग-अलग तरह से कमाल खान को ट्रोल किया। एक ट्विटर यूजर ने किसी महिला की तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि यह तुम्हारा(कमाल खान) डुप्लिकेट है। कई ट्विटर यूजर्स तो उन्हें गालियां देने तक से नहीं चूकें। अपने ट्वीट्स के लिए केआरके अक्सर ट्रोल के साथ-साथ गालियों का भी शिकार बन जाते हैं। वहीं कुछ यूजर्स ने केआरके की फिल्म डायरेक्शन की समझ को लेकर भी उनका मजाक बना दिया। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा कि फिल्म का डायरेक्शन तुम कर लो, 100% फिल्म फ्लॉप ही होगी। बहरहाल केआरके के ट्वीट का ट्रोलर्स क्या हश्र करते हैं यह आप खुद ही देख लीजिए।

If you want to make a film on Modi Ji, then you can ask his duplicate to play the role. 100% same to same! pic.twitter.com/ozAlnKR0lK

