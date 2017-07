प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना ट्वीट शेयर कर ऐसे ट्रोल हुए कमाल आर खान

एक बार फिर से कॉन्ट्रोवर्सी के किंग कमाल आर खान उर्फ केआरके एक ट्वीट कर फंस गए हैं। इस बार उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसने की कोशिश की है। दरअसल इस ट्वीट में केआरके ने 10 जुलाई की रात को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर ट्वीट किया है। केआरके ने ट्वीट में लिखा, “मोदी सर हम आपसे वही सवाल दोबारा पूछेंगे। अगर आप कमजोर नहीं हैं तो बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए #AmarnathTerrorAttack” केआरके ने यह ट्वीट अंग्रेजी भाषा में लिखा। वहीं केआरके ने यह ट्वीट पीएम नरेंद्र मोदी के साल 2009 में किए गए ट्वीट के जवाब में किया गया। 2009 में यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तब बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंह को लेकर इस ट्वीट में लिखा।

पीएम मोदी ने अपने 2009 के ट्वीट में लिखा था, “मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह कमजोर हैं? देश को इस बात का सुबूत चाहिए कि क्या आप एक मजबूत सरकार हैं भी या नहीं।” बस फिर होना क्या था! लोगों ने केआरके को इस तरह ट्विटर पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने अलग-अलग तरह से कमाल खान को ट्रोल किया। कुछ ट्विटर यूजर्स ने तो उन्हें गालियां देने तक शुरू कर दिया। वैसे यह पहली बार नहीं है जब कमाल आर खान अपने ट्वीट्स के लिए गालियां पड़ी हों। वहीं केआके ने एक और ट्वीट किया है और उसे लेकर भी वह खूब ट्रोल हुए हैं। खान ने इस ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी के एक हमशक्ल की तस्वीर ट्वीट की है।

देखें ट्वीट

Why you always talk about war. Illeterate person do you know how much common people suffer in war ?

— Shehryar Khan Khalil (@SherryPashtun) July 12, 2017